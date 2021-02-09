كيف تلعب بألعاب PlayStation 5 المتعددة اللاعبين مع الأصدقاء عبر الإنترنت؟

إذا قمت بشراء جهاز (بلاي ستيشن 5) PlayStation 5 من سوني، فإن اللعب بالألعاب والمنافسة مع الأصدقاء عبر الإنترنت قد تكون أفضل وسيلة لتمضية الوقت، خاصة مع حالات الإغلاق التي نشهدها الآن بسبب تفشي فيروس كورونا، ولكن مع ذلك، فإنه في بعض الأحيان يكون الوصول إلى بعض الألعاب عبر الإنترنت أسهل قليلاً من غيرها، وقد تحتاج إلى تحديث اشتراكك في بعض الألعاب.

فيما يلي سنتعرف على كيفية اللعب بألعاب PlayStation 5 مع الأصدقاء عبر الإنترنت:



لتشغيل الألعاب عبر الإنترنت في جهاز (PlayStation 5)، ستحتاج إلى التأكد من أنك متصل بالإنترنت، بالإضافة إلى ذلك لا تتطلب بعض الألعاب المجانية اشتراكًا، مثل: Call of Duty: Warzone و Apex Legends، ومع ذلك، تتطلب الألعاب المدفوعة عبر الإنترنت التسجيل في خدمة (PlayStation Plus)، كما يمكنك أيضًا اللعب بالألعاب عبر خدمة (PlayStation Now) عبر الإنترنت مجانًا.

وللقيام بذلك، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

قم بتشغيل جهاز PlayStation 5.

تأكد من أنك متصل بالإنترنت من خلال الضغط على خيار (الإعدادات) ثم اختيار الشبكة.

تأكد من أنك مشترك في خدمة (PlayStation Plus) إذا كنت تريد أن تلعب إحدى الألعاب المدفوعة عبر الإنترنت.

التي يمكنك لعبها مع لاعبين متعددين من خلال الانتقال إلى المكتبة الخاصة بالخدمة. إذا كنت لا ترغب في الاشتراك في خدمة ( PlayStation Plus )، فيمكنك اللعب بالألعاب المجانية عبر الإنترنت من خلال خدمة (PlayStation Now)، ولكن أولًا تحقق من الألعاب المجانيةمن خلال الانتقال إلى المكتبة الخاصة بالخدمة.

ملاحظة: بالنسبة لأي شخص يريد اللعب عبر الإنترنت، فإن التسجيل في خدمة (PlayStation Plus) مطلب أساسي، فبالإضافة إلى إمكانية اللعب عبر الإنترنت مع أصدقائك في جهاز (PlayStation 5) يمكنك أيضًا الوصول إلى بعض الألعاب الشهرية المجانية ومجموعة الألعاب في الخدمة نفسها.

إذا كنت تواجه مشكلة في تجاوز الخطوة الأولى لإعداد الاتصال عبر الإنترنت، فستحتاج إلى استكشاف بعض مشكلات الاتصال عبر الإنترنت في جهاز PS5 وإصلاحها.

وبغض النظر عن الطريقة التي تختارها للاتصال، بمجرد اتصالك بالإنترنت باستخدام اشتراكاتك، تكون جاهزًا لبدء اللعب. وتدعم الألعاب المتعددة اللاعبين التواصل بطرق مختلفة، ولكن إذا كنت ترغب في اللعب مع الأصدقاء، فيمكنك استخدام ميزة (Game Base) التي تتيح لك إنشاء حفلة للعب الجماعي، حيث يمكنك الوصول إلى مكان مخصص لك وللاعبين الآخرين بفضل حساب PlayStation Network الخاص بك. ويمكنك مشاركة المحتوى والتخطيط لجلسات اللعب والانتقال إلى الألعاب والدردشة، ومشاركة الأشياء الممتعة معًا.

الجدير بالذكر أن سياسة رد الأموال الخاصة بشركة سوني قد تلقت بعض التحسينات وذلك بعدما منعت الشركة تجار التجزئة الآخرين عبر الإنترنت من بيع أكواد الألعاب الرقمية، مما جعل (متجر بلاي ستيشن) هو المتجر الوحيد لبيع الألعاب الرقمية في PS4 و PS5. حيث يمكنك استرداد أموال أي لعبة قمت بشرائها من الشركة مباشرة.

ولمعرفة كيفية ذلك، يمكنك الاطلاع على مقال:: كيف يمكنك استرداد أموال لعبة قمت بشرائها في PS4 و PS5؟“.

بالإضافة إلى ذلك إذا كنت ترغب في شراء جهاز (PlayStation 5) فهو متوفر حاليًا في أمازون السعودية بسعر 3,482 ريالًا سعوديًا فقط.





