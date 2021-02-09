دراجات Cowboy الكهربائية تجنبك تلوث الهواء

التزم صانع الدراجات الكهربائية البلجيكي Cowboy بوعده بمساعدة الركاب على تجنب التلوث أثناء تنقلاتهم من خلال إضافة ميزة ملاحة جديدة تسمح للركاب بالتخطيط لمساراتهم بناءً على جودة الهواء في أحدث تطبيقات الشركة لنظامي التشغيل iOS وأندرويد.

ويعد تلوث الهواء أحد أكبر أسباب الوفاة الصامتة في العالم، ويمكن أن تؤدي نوعية الهواء الرديئة إلى السكتة الدماغية وأمراض القلب وسرطان الرئة وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة الأخرى.

وتقول منظمة الصحة العالمية: إن 4.2 ملايين حالة وفاة سنويًا تحدث نتيجةً لتلوث الهواء.

ويواجه ركاب الدراجات هذه المشكلة بشكل يومي، ومع ذلك، فإن المساعدة أصبحت جاهزة من صانع الدراجات البلجيكي Cowboy، حيث يتوفر لمالكي الدراجة الآن خيار اختيار أسرع الطرق وأكثرها صحة للوصول إلى وجهتهم.

ويتم تمكين الميزة من خلال تكامل بيانات جودة الهواء من شركة تسمى BreezoMeter، وهي الشركة نفسها التي تزود تطبيق Apple Weather ببيانات جودة الهواء.

ويسمح ذلك لتطبيق Cowboy بتصميم المسار باستخدام بيانات جودة الهواء المحلية، وتوجيه الدراجين إلى أنظف الطرق لإيصالهم إلى وجهتهم.

وقال Cowboy: إنه أول صانع دراجات كهربائية يجلب ميزة جودة التنقل عن طريق الهواء في تطبيقه مع دقة بيانات تبلغ 5 أمتار، وهي دقة تكفي لمساعدة الدراجين على التنقل حول الطرق الملوثة في المدن ذات الكثافة السكانية العالية، مثل أمستردام.

وتتضمن قدرة BreezoMeter على قياس جودة الهواء بمثل هذا التفصيل بعض التخمين لأنها لا تمتلك أجهزة استشعار مادية موزعة على مسافات 5 أمتار حول العالم.

لكن ادعاءات BreezoMeter مدعومة من كبيرة العلماء، الدكتورة (غابرييلا كاتز) Gabriela Katz، التي كانت سابقًا في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي NOAA.

ويبدأ نموذج BreezoMeter ببيانات مُقاسة من أكثر من 47000 مستشعر حول العالم، ومن ثم يجمعها مع بيانات إضافية، مثل: حركة المرور الحية وصور الأقمار الصناعية والدخان والرياح والطقس، باستخدام الخوارزميات المخصصة وتقنيات التعلم الآلي.

والجدير بالذكر أن BreezoMeter تقول: إنه نموذجها يقيس تلوث الهواء المنبعث من 10 ملايين قسم ازدحام مروري حول العالم كل 12 دقيقة لأكثر من 30000 مدينة حول العالم.

وتُخضع الشركة قياساتها لجودة الهواء لعملية ضمان الجودة قبل الإبلاغ لضمان الدقة.

ومن المنطقي بالتأكيد أن يدمج Cowboy نموذجًا لتلوث الهواء يعتمد بشدة على حركة مرور السيارات، إذ إن معظم الذين يركبون الدراجة ضمن الازدحام المروري على دراية تامة بالتلوث الناتج عن محركات الاحتراق المتوقفة.





