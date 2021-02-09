النظرة الأولى على نظام أندرويد 12 من جوجل

تقدم سلسلة من الصور المسربة نظرة أولية على تحديث أندرويد 12 من شركة جوجل، حيث نشر موقع XDA-Developers لقطات شاشة يُقال: إنها مأخوذ من المسودة الأولية للمستندات التي توزعها عملاقة البحث على شركاء أندرويد.

وقبل الإصدار المستقر، تشارك جوجل الوثائق والتعليمات البرمجية المصدرية مع شركائها الرئيسيين من أجل منحهم الوقت للاستعداد للإصدار.

ويبدو أن المسودة المبكرة لمستند أجرته جوجل لتلخيص التغييرات في أندرويد 12 قد تم تسريبها، وتم استخراج لقطات شاشة تعرض واجهة المستخدم الجديدة والتغييرات الوظيفية من المستند.

وتتضمن لقطات الشاشة، التي يقول مطورو XDA-Developers أنه لم يتم تأكيدها بالكامل، ما يبدو أنه تغييرات جديدة في واجهة المستخدم، إلى جانب مؤشر الخصوصية الجديد وأداة المحادثة.

وإذا كانت تغييرات واجهة المستخدم دقيقة، فإنها تتضمن تركيزًا على الزوايا الدائرية، مع تقليل عدد الإعدادات السريعة المتاحة من لوحة الإشعارات غير الموسعة.

ويبدو أن جوجل تستخدم أيضًا نظام ألوان البني الفاتح، الذي يمكن أن يكون جزءًا من نظام السمة الأصلي الجديد المشاع لنظام أندرويد 12.

وبخلاف تغييرات واجهة المستخدم، تعرض لقطات الشاشة مؤشر الخصوصية الجديد المشابه لما هو موجود في iOS.

ويعمل المؤشر بمثابة تحذير في شريط الحالة لإظهار وصول أحد التطبيقات إلى الكاميرا أو الميكروفون.

وأبلغ مطورو XDA-Developers أيضًا عن إجراء إصلاح شامل مزعوم لإعدادات الخصوصية في أندرويد 12، مع القدرة على التبديل الكامل بين تشغيل وإيقاف تشغيل الكاميرا والميكروفون.

وتُظهر لقطات شاشة أخرى ما يمكن أن يكون أداة محادثات جديدة للنظام التشغيلي، ويبدو أنها تظهر الرسائل والمكالمات الأخيرة، ويدعي مطورو XDA-Developers أنها يمكن أن تكون ميزة إلزامية لجميع أجهزة أندرويد 12.

ولم تؤكد جوجل رسميًا أي واجهة مستخدم جديدة أو تغييرات في الميزات على النظام التشغيلي القادم حتى الآن.

وبالرغم من ذلك، فقد التزمت الشركة بجعل متاجر التطبيقات التابعة لجهات خارجية أسهل في الاستخدام في أندرويد 12.

وتقوم جوجل عادةً بمعاينة الإصدار القادم من أندرويد في شهر مارس، وفاجأت جوجل الجميع في العام الماضي بمعاينة مطور أندرويد 11 في وقت مبكر في شهر فبراير، لذلك قد نتمكن من رؤية ما يخبئه أندرويد 12 في الأسابيع القادمة.

ومن المقرر أن تطلق جوجل إصدارها الرئيسي التالي من أندرويد في وقت لاحق من هذا العام، بعد سلسلة من معاينات المطورين والإصدارات التجريبية التي من المحتمل أن تبدأ في الظهور في وقت لاحق من هذا الشهر.





