كيفية استعادة المنشورات المحذوفة في إنستاجرام بسهولة

طرحت منصة (إنستاجرام) Instagram خلال الأسبوع الماضي ميزة جديدة تتيح للمستخدمين استعادة المنشورات التي حُذفت سابقًا، سواء كانت صور أو مقاطع الفيديو أو قصص مرة أخرى، حيث أوضحت المنصة أن هذه الميزة مفيدة ضد الاختراق خاصة إذا تمكن المتسللون من التحكم في حسابك وبدءوا في حذف المحتوى.



سنستعرض اليوم كيفية استخدام هذه الميزة الجديدة في إنستاجرام لاستعادة المنشورات التي حذفتها بسهولة:



الميزة الجديدة تُسمى (حُذفت حديثًا) Recently Deleted، وتهدف إنستاجرام من تقديم هذه الميزة إلى حماية الحسابات التي تُخترق حيث يتطلب من المستخدم تأكيد أنه صاحب الحساب عبر رسالة نصية أو بريد إلكتروني من أجل حذف المحتوى بشكل نهائي أو استعادته بشكل دائم.

وتصف إنستاجرام الميزة: “تتيح لك ميزة (حُذفت حديثًا) في تطبيق الهاتف المحمول مراجعة المحتوى الذي حذفته، ويشمل ذلك: الصور ومقاطع الفيديو ومقاطع فيديو IGTV والقصص واستعادته، وبدءًا من اليوم، سيحتاج المستخدم إلى تأكيد أنه صاحب الحساب إما عبر رسالة نصية أو بريد إلكتروني لحذف المحتوى أو استعادته بشكل دائم”.

وستبقى العناصر التي تقوم بحذفها في سلة المحذوفات لمدة 30 يومًا، إذا لم تقم باستعادتها خلال هذه المدة فستُزال نهائيًا بشكل تلقائي، ولكن القصص المحذوفة ستبقى في سلة المحذوفات لمدة 24 ساعة فقط قبل إزالتها نهائيًا، ويمكنك الوصول إلى مجلد المحذوفات لاستعادة العناصر التي قمت بحذفها، من خلال الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق (إنستاجرام) في هاتفك.

اضغط على علامة تبويب الحساب الشخصي في أسفل الجهة اليمنى من الشاشة.

اضغط على أيقونة الخطوط الثلاثة في أعلى الجهة اليمنى من الشاشة.

في النافذة التي تظهر لك، اضغط على خيار (الإعدادات) Settings.

اضغط على خيار (الحساب) Account.

اضغط على خيار (حُذفت حديثًا) Recently Deleted.

اختر المنشور أو مقطع الفيديو أو القصة التي تريد استعادتها، ثم اضغط على خيار (استعادة) Restore.

ملاحظة: إذا لم تظهر لك الميزة الآن، فيمكنك تحديث التطبيق أو الانتظار قليلًا، حيث إن الميزة لم تُطرح لجميع المستخدمين حتى الآن.

تجدر الإشارة إلى أن المنصة تقدم بالفعل تُسمى (أرشيف) Archive تتيح للمستخدمين الاحتفاظ بالمشاركات دون أن تكون متاحة للجمهور، بينما هذه الميزة الجديدة تعتبر وسيلة من إنستاجرام لمنح المستخدمين فرصة للاحتفاظ بالمحتوى المحذوف حتى إذا كانوا يريدون حذفه في البداية.





