أمازون تخطط لبناء جهاز Echo يُثبت على الحائط

تعمل شركة أمازون على تطوير جهاز Echo جديد رقيق مزود بشاشة لمس كبيرة يتم تثبيته على الحائط ليعمل بصفته لوحة تحكم منزلية ذكية وجهازًا للدردشة المرئية ومشغلًا للوسائط، وذلك وفقًا لتقرير جديد من وكالة بلومبرغ.

ويقوم قسم الأجهزة Lab126 التابع للشركة بتصميم الجهاز ليكون مركز قيادة رقميًا، ويعرض للمستخدمين أحداث التقويم القادمة، ويتحكم في الملحقات، مثل: الأضواء والأقفال، ويشغل الموسيقى والفيديو.

ويشمل ذلك المساعد الصوتي أليكسا والميكروفونات والكاميرات من أمازون لعقد مؤتمرات الفيديو.

ويتنافس المنتج مع شاشات التحكم المنزلية الذكية من أمثال Control4 Corp، بالإضافة إلى أجهزة آيباد المثبتة ضمن إطارات على الحائط، وحتى جهاز Echo Show الخاص بشركة أمازون والمستخدم مع حامل حائط خارجي.

وتفكر أمازون في نماذج متعددة مع شاشات بحجم 10 أو 13 إنشًا، وستكون الشاشة بقياس 10 إنشات على قدم المساواة مع Echo Show الحالي، في حين أن النموذج المزود بشاشة بقياس 13 إنشًا سيكون أكبر جهاز مزود بشاشة بالنسبة لأمازون.

وتخطط الشركة لإطلاقه إما في نهاية هذا العام أو نهاية عام 2022، وتمت مناقشة الأسعار التي تتراوح من 200 دولار إلى 250 دولار داخليًا، وذلك بالرغم من أن الخطط لا تزال مبكرة ويمكن تغييرها أو إلغاؤها تمامًا.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تُظهر فيها أمازون اهتمامًا بأجهزة الحائط، إذ أعلنت الشركة في عام 2018 عن Echo Wall Clock، وهي ساعة تناظرية تعرض أجهزة ضبط الوقت مع مكبر الصوت أليكسا.

وتتوفر أيضًا العديد من الملحقات المختلفة لربط مكبرات الصوت Echo بالجدران عبر موقع أمازون الإلكتروني.

وبالنظر إلى أن الجهاز المخطط له مصمم للتثبيت على الحائط، فسيكون أقل حجمًا بكثير من Echo Show الحالي.

وقدمت أمازون أول جهاز Echo بشاشة في عام 2017، وأطلقت منذ ذلك الحين العديد من الأشكال المختلفة بأحجام الشاشة المختلفة.

وكشفت الشركة في العام الماضي عن نموذج يتضمن شاشة تدور لمتابعة المستخدم حول الغرفة أثناء مكالمة الفيديو.

ويمكن أن يمنح تركيب الجهاز على الحائط للمالكين المزيد من الخيارات لتحديد مكان وجوده في المنزل، بدلاً من الاضطرار إلى العثور على مساحة فارغة على الطاولة أو المكتب.

وينضم المنتج المشاع إلى جهاز أليسكا آخر يُعتقد أيضًا أنه قيد التطوير، وهو جهاز تعقب للنوم مجهز بالرادار، الذي تم تصميمه للجلوس على طاولة بجانب السرير والاستشعار بتنفسك.





