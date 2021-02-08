Yuba تطلق دراجة الشحن الكهربائية بسعر 3200 دولار

أطلقت شركة Yuba Cargo Bikes دراجة الشحن الكهربائية الجديدة للمبتدئين المصممة لجذب جمهور أوسع من العملاء.

وتصنع الشركة دراجات الشحن الكهربائية لنقل الأطفال أو البضائع، وهي مصنوعة يدويًا، وتركز على السلامة والتطبيق العملي.

وتأتي أحدث دراجة شحن كهربائية للشركة بسعر 3200 دولار، وتعد Yuba Kombi E5 محاولة من الشركة لاستهداف الركاب الأكثر حساسية للسعر.

ويتم تشغيل دراجة الشحن الكهربائية بواسطة نظام محرك الأقراص Shimano E5000 STEPS المتوسط ​​الدفع، الذي يوفر ما يصل إلى 20 ميلاً في الساعة من المساعدة.

وتتضمن الدراجة الجديدة إطار يعتمد على نموذج Kombi الأصلي غير الكهربائي الذي تم إصداره في العام الماضي.

وتأتي Yuba Kombi E5 مزودة ببطارية Shimano بقدرة واط، وتتميز بمكابح قرصية هيدروليكية Shimano Alivio.

وتم تجهيز الدراجة أيضًا للاتصال بتطبيق Shimano E-Tube Ride، وعرض السرعة ومستويات الطاقة ومسافة الرحلة والمزيد عبر الهاتف الذكي للراكب.

وتحتوي Yuba Kombi E5 على عجلات قياسية بقياس 24 إنشًا، مما يساعد على خفض ارتفاع الركوب قليلاً مقارنة بالعجلات الأكبر بقياس 26 إنشًا.

وتقول الشركة: إن العجلات القياسية توفر مركز ثقل أقل للتعامل بثقة، بالإضافة إلى مجموعة Shimano Altus derailleur، وإطارات Maxxis Hookworm.

ويمكن أن يستوعب إطارها الفولاذي ما يصل إلى ثلاثة ركاب وما يصل إلى 200 كيلوجرام من الحمولة الإجمالية، كما يمكن تخصيصها لنقل الأشخاص أو المعدات عبر العديد من الخيارات الوظيفة الإضافية التي تناسب إما Kombi أو Kombi E5.

وزودت الشركة الدراجة بالرفارف والجرس ومصابيح LED الأمامية والخلفية ومسند مزدوج، وهناك خط Yuba الكامل من الملحقات المتعلقة بالشحن التي يمكن إضافتها إلى الدراجة الكهربائية.

وقال (بنيامين سارازين) Benjamin Sarrazin، الرئيس التنفيذي لشركة Yuba Cargo Bikes: عندما أطلقنا Kombi في شهر يناير من عام 2020، كانت الفكرة هي إنشاء دراجة شحن عالية الجودة تجمع بين خصائص نماذج Boda Boda و Mundo بسعر مغري.

وأضاف: شهدت تلك الدراجة نجاحًا فوريًا، وبدأنا بتصميم نسخة لأولئك الذين يسعون إلى الاستمتاع بنمط حياة الشحن الكهربائي للأسباب نفسها، وتمت معاينة الدراجة عبر تجار التجزئة في أوروبا قبل بضعة أشهر، وكان الطلب قويًا، ونتوقع الشيء نفسه في أمريكا الشمالية.

يذكر أن دراجة Yuba Kombi E5 ليست متاحًا بعد، لكن من المفترض أن تصل بحلول شهر مارس، حيث تأتي باللون البرتقالي مع لمسات فضية أو باللون الفضي مع لمسات برتقالية.





