OnePlus 9 Pro قد يأتي بكاميرا من Hasselblad

يبدو أن هاتف شركة ون بلس القادم المسمى OnePlus 9 Pro يقفز قفزة كبيرة في مجال الكاميرا مع ظهور نموذج أولي مزعوم بعلامة Hasselblad التجارية.

وعانت أجهزة الشركة من مشكلة طويلة الأمد تمثلت في الأداء الضعيف للكاميرا، وذلك بالرغم من تضمين أجهزة استشعار من الدرجة الأولى.

ومنحنا مقطع فيديو جديد نظرة مبكرة عن قرب على النموذج الأولي لجهاز OnePlus 9 Pro مع ما يبدو أنه علامة Hasselblad التجارية في الكاميرا الخلفية.

ولا تعد الشراكة في تطوير العدسة بشكل مشترك ضمانًا دائمًا على أن الكاميرا سوف تتوافق مع الآمال.

ويعني تاريخ Hasselblad الغني كشركة رائدة في مجال إنتاج الكاميرات ذات التنسيق المتوسط أن هذا قد يكون علامة على قفزة هائلة في الجودة لجهاز OnePlus 9 Pro القادم.

وخلال مقطع الفيديو القصير، نلقي نظرة على الإعداد الرباعي للكاميرا مع وجود نتوءات دائرية على غرار آيفون مرتبطة بشعار Hasselblad وعدستين أخريين.

وليس من الواضح في هذه المرحلة ما الذي يتكون منه الإعداد، لكن من المأمول حدوث بعض الترقيات الرئيسية بالمقارنة مع هاتف OnePlus 8 Pro الذي جاء بمستشعر Sony IMX689 بدقة 48 ميجابكسل.

وأشارت الشائعات السابقة إلى أن سلسلة OnePlus 9 من المحتمل أن تأتي مع عدسات تم تطويرها بشكل مشترك مع شركة Leica، لكن يبدو أن Hasselblad هي المستخدمة لرفع جودة الكاميرا الرئيسية القادمة.

وتتضمن واجهة مستخدم الكاميرا وضع Tilt-Shift، الذي يلمح إلى عدسة متحركة لإنشاء صور الخالية من التشويه، التي تعد علامة على هذا النوع من التصوير الفوتوغرافي.

وكانت شركة الهواتف الذكية السابقة التي عملت مع Hasselblad هي موتورولا، عبر إضافة Hasselblad True Zoom Camera التي تعزز قدرات نظام الكاميرا.

ولم يثبت ذلك التعاون نجاحه الكبير، لكن يأمل المستخدمون في أن يقدم هذا المزيج الجديد شراكة أشبه بشراكة هواوي مع Leica من شراكة موتورولا مع Hasselblad.

وتكشف الميزات البارزة الأخرى عن شاشة منحنية، مع اختلاف طفيف في شكل الإطار الخاص بشريط تمرير التنبيه وزر الطاقة.

وتتضمن بعض الجوانب الغريبة للنموذج الأولي قسم حول الهاتف مع 11 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، لكن لا توجد معلومات عن المعالج، ويبدو أن هذا الأمر لمنع المزيد من المعلومات المسربة.





