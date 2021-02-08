كيفية تشغيل العديد من تطبيقات أندرويد في حاسوب ويندوز 10 في الوقت نفسه

كجزء من شراكتها مع شركة مايكروسوفت، أعلنت شركة سامسونج أثناء إطلاق هواتف سلسلة (Galaxy Note 20) في أغسطس من العام الماضي أن تطبيق (Your Phone) سيدعم قريبًا تشغيل العديد من تطبيقات أندرويد في الوقت نفسه مباشرة في ويندوز 10 بدلاً من تشغيل تطبيق واحد فقط، مما يوفّر الوقت، ويساعد في زيادة الإنتاجية أثناء العمل.

وبعد هذا الإعلان بدأت شركة مايكروسوفت بطرح هذه الميزة خلال شهر نوفمبر الماضي للمستخدمين المشتركين في برنامج مايكروسوفت (Windows Insider) – لاختبار الميزة قبل إطلاقها رسميًا – ثم قامت بطرحها لجميع المستخدمين الذين لديهم طرز معينة من هواتف سامسونج جالاكسي في نهاية شهر يناير الماضي.

حيث أعلنت (Analy Otero Diaz) كبيرة مسؤولي البرامج في مايكروسوفت في نهاية شهر يناير الماضي عن أن ميزة تشغيل العديد من تطبيقات أندرويد في تطبيق (Your Phone) متاحة الآن لجميع المستخدمين الذين يقومون بتشغيل إصدار (Windows 10 May 2020) أو أي إصدار أحدث، ويستخدمون طرز معينة من هواتف سامسونج جالاكسي.



أولًا؛ ما هي المتطلبات اللازمة لتشغيل أكثر من تطبيق أندرويد معًا في ويندوز 10:

أن يكون لديك هاتف سامسونج جالاكسي يعمل بإصدار نظام التشغيل أندرويد 11 أو أي إصدار أحدث، ويمكنك التحقق من قائمة هواتف جالاكسي المدعومة عبر هذا الرابط

يجب أن يعمل حاسوب ويندوز 10 بإصدار (Windows 10 May 2020) أو أي إصدار أحدث، وللحصول على أفضل أداء توصي مايكروسوفت أن يعمل حاسوبك بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت على الأقل.

ستحتاج أيضًا تحديث تطبيق (Your Phone) في حاسوبك إلى الإصدار رقم (1.20102.132.0)، أو أي إصدار أحدث، ويمكنك تحديثه من خلال متجر مايكروسوفت

كما يتطلب الأمر تحديث تطبيق (Your Phone Companion) في هاتفك المدعوم إلى الإصدار رقم (1.20104.15.0) أو أي إصدار أحدث من خلال متجر جوجل بلاي

ثانيًا؛ قائمة هواتف سامسونج المؤهلة لتشغيل الميزة:

تتيح لك هذه الميزة تشغيل تطبيقات أندرويد في حاسوبك عبر تطبيق (Your Phone) في نافذة قائمة بذاتها، أو تثبيت التطبيقات المفضلة في شريط المهام أو قائمة (ابدأ)؛ مما يتيح لك تشغيلها كما لو كانت تطبيقات ويندوز عادية.

ثالثًا؛ هل التطبيقات في هاتفك ستكون مثبتة بشكل دائم في الحاسوب؟

لا، بل سيتم تشغيل التطبيقات التي تفتحها في الحاسوب من هاتف أندرويد، ويجب أن يكون الهاتف قيد التشغيل ومتصلاً بشبكة الواي فاي نفسها حتى تعمل التطبيقات، حيث يقوم تطبيق (Your Phone) على إظهار التطبيقات في الحاسوب وتشغيلها كما تفعل في الهاتف بالضبط.

ولكن يمكنك تثبيت التطبيقات التي تستخدمها بصورة مستمرة في شريط المهام، أو إضافتها إلى قائمة أبدأ لتسهيل الوصول إليها في الحاسوب.

رابعًا: كيفية تثبيت تطبيقات أندرويد في حاسوب ويندوز 10:

يمكنك تثبيت تطبيقات أندرويد في قائمة (ابدأ) Start في ويندوز، أو شريط المهام، أو إضافتها إلى المفضلة في تطبيق (Your Phone)، من خلال اتباع الخطوات التالية:

افتح تطبيق (Your Phone) في حاسوب ويندوز 10.

اضغط على خيار (التطبيقات) Apps.

انقر بزر الماوس الأيمن على أيقونة التطبيق التي تريد تثبيته أو إضافته إلى المفضلة.

خامسًا: كيفية حذف تطبيقات أندرويد المثبتة من شريط المهام أو قائمة ابدأ:

إذا قمت بتثبيت أحد التطبيقات في شريط المهام فما عليك سوى النقر بزر الماوس الأيمن على رمز التطبيق، ثم الضغط على خيار (إزالة التثبيت من شريط المهام) Unpin from taskbar.

إذا كنت قد أضفت تطبيقًا إلى قائمة أبدأ، فستحتاج إلى إلغاء تثبيت التطبيق من قائمة التطبيقات، وذلك من خلال الخطوات التالية:

انتقل إلى صفحة (الإعدادات) في حاسوبك الذي يعمل بنظام التشغيل ويندوز 10.

اضغط على خيار (التطبيقات) Apps.

اضغط على خيار (التطبيقات والميزات) Apps & Features في قائمة الخيارات الموجودة في الجهة اليسرى من الشاشة للوصول إلى قائمة التطبيقات المثبتة.

ابحث عن التطبيق الذي تريد إلغاء تثبيته في قائمة التطبيقات التي ظهرت لك، ثم حدده، ثم اضغط على خيار (إلغاء التثبيت) Uninstall.

سيطلب منك ويندوز تأكيد رغبتك بالمتابعة، اضغط على زر (إلغاء التثبيت) Uninstall.





