كيفية تشغيل العديد من تطبيقات أندرويد في حاسوب ويندوز 10 في الوقت نفسه

كجزء من شراكتها مع شركة مايكروسوفت، أعلنت شركة سامسونج أثناء إطلاق هواتف سلسلة (Galaxy Note 20) في أغسطس من العام الماضي أن تطبيق (Your Phone) سيدعم قريبًا تشغيل العديد من تطبيقات أندرويد في الوقت نفسه مباشرة في ويندوز 10 بدلاً من تشغيل تطبيق واحد فقط، مما يوفّر الوقت، ويساعد في زيادة الإنتاجية أثناء العمل.

وبعد هذا الإعلان بدأت شركة مايكروسوفت بطرح هذه الميزة خلال شهر نوفمبر الماضي للمستخدمين المشتركين في برنامج مايكروسوفت (Windows Insider) – لاختبار الميزة قبل إطلاقها رسميًا – ثم قامت بطرحها لجميع المستخدمين الذين لديهم طرز معينة من هواتف سامسونج جالاكسي في نهاية شهر يناير الماضي.

حيث أعلنت (Analy Otero Diaz) كبيرة مسؤولي البرامج في مايكروسوفت في نهاية شهر يناير الماضي عن أن ميزة تشغيل العديد من تطبيقات أندرويد في تطبيق (Your Phone) متاحة الآن لجميع المستخدمين الذين يقومون بتشغيل إصدار (Windows 10 May 2020) أو أي إصدار أحدث، ويستخدمون طرز معينة من هواتف سامسونج جالاكسي.



