شاومي تعلن عن النسخة العالمية من هاتف Mi 11

أعلنت شركة شاومي عن الإصدار الدولي من هاتفها الرائد Mi 11 اليوم لمنافسة تشكيلة Galaxy S21، وكما هو متوقع، فإن هناك تغييرات قليلة في ورقة المواصفات مقارنة بالنسخة الصينية.

وأبرز التغييرات هي عدم وجود نسخة 12/256 جيجابايت، وشاحن GaN بقوة 55 واط في الصندوق، وذلك بالرغم من أنه لا يزال بإمكان المستخدمين الصينيين الحصول على شاحن GaN بقوة 65 واط مجانًا إذا رغبوا في ذلك.

ويحتوي Mi 11 على معالج Snapdragon 888، مما يجعله أول هاتف يتم إطلاقه بأحدث شريحة عالية الجودة من كوالكوم، ويتضمن المعالج على اتصال 5G مدمج.

ويأتي الهاتف بشاشة من نوع OLED منحنية قليلًا بقياس 6.8 إنشات وبدقة 3200×1440 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز، مع سطوع يصل في ذروته إلى 1500 شمعة في المتر المربع الواحد، وحماية Gorilla Glass Victus.

وبالنسبة للتصوير، فإن الكاميرا الخلفية الثلاثية تتألف من عدسة أساسية بدقة 108 ميجابكسل مع عدسة 7P وفتحة f/1.9، وتتميز الكاميرا الفائقة الاتساع – بدقة 13 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.4 – بزاوية رؤية 123 درجة، إلى جانب عدسة ماكرو أساسية بدقة 5 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.4.

وهناك أيضًا كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل وهي موجودة داخل ثقب صغير في أعلى يسار الشاشة، إلى جانب جهاز المسح الضوئي لبصمات الأصابع المدمج تحت الشاشة، الذي يعمل أيضًا بصفته مستشعرًا لمعدل ضربات القلب.



وتبلغ سعة البطارية 4600 ميلي أمبير وتدعم الشحن السريع السلكي بقدرة 55 واط والشحن اللاسلكي بقوة 50 واط والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 10 واط.

وتعمل البطارية مع محول +Quick Charge 4 و +Quick Charge 3 و Power Delivery 3.0، وتقدم الشركة شاحنًا سريعًا بقوة 55 واط من GaN في الصندوق إلى جميع المشترين الأوروبيين دون أي تكلفة إضافية.

ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم MIUI 12، المستندة إلى نظام أندرويد 11، وألمحت الشركة أيضًا إلى خيارات ألوان جديدة قد تظهر قريبًا.

ولم تقدم شاومي قائمة كاملة بالمناطق أو تواريخ الإطلاق حتى الآن، لكنها تقول إن سعر Mi 11 سيكون 749 يورو (نحو 900 دولار) لنسخة 8/128 جيجابايت، و 799 يورو (نحو 960 دولار) لنسخة 8/256 جيجابايت.





