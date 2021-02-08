تيسلا تشتري بيتكوين بقيمة 1.5 مليار دولار

أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية تيسلا اليوم الإثنين أنها اشترت عملة بيتكوين بقيمة 1.5 مليار دولار.

وفي ملف قدمته إلى اللجنة الأمريكية للأوراق المالية والبورصات، قالت الشركة: إنها اشترت عملة بيتكوين من أجل المزيد من المرونة لتنويع وتعظيم عوائد النقود.

وقالت تيسلا أيضًا: إنها تخطط في المستقبل للبدء بقبول المدفوعات بعملة بيتكوين مقابل منتجاتها، مع الخضوع للقوانين المعمول بها وعلى أساس محدود في البداية.

ومن شأن هذا الأمر أن يجعل تيسلا أول صانع سيارات كبير يقبل القيام بذلك، وأثارت هذه التحركات أسئلة فورية حول سلوك الرئيس التنفيذي (إيلون ماسك) عبر منصة في الأسابيع الأخيرة.

ويُنسب إليه الفضل في زيادة أسعار العملات المشفرة، مثل Dogecoin، من خلال نشر رسائل إيجابية شجعت المزيد من الأشخاص على شراء العملات الرقمية.

وارتفعت أسعار بيتكوين بنحو 7 في المئة إلى مستويات عالية جديدة اليوم الاثنين بعد إعلان تيسلا، حيث وصلت إلى سعر إلى أكثر من 40 ألف دولار.

وارتفعت أسهم تيسلا بأكثر من 2.5 في المئة في تداول ما قبل السوق، وحذرت تيسلا المستثمرين من تقلب سعر بيتكوين في الملف المقدم إلى اللجنة الأمريكية للأوراق المالية والبورصات.

ويمثل انتقال تيسلا إلى بيتكوين استثمارًا لنسبة كبيرة من أموالها في الاستثمار، حيث كان لدى الشركة أكثر من 19 مليار دولار نقدًا وما في حكمها في نهاية عام 2020، وفقًا لأحدث ملف تنظيمي لها.

وكانت تيسلا قد أبلغت سابقًا أنها مهتمة بالعملة المشفرة، لكن شراء مثل هذه الكمية الكبيرة من العملة المشفرة أمر ملحوظ.

وفي ملفها، كتبت تيسلا أنها قامت في وقت سابق من هذا العام بتحديث سياستها الاستثمارية لتزويدها بالمزيد من المرونة لتنويع وتعظيم العوائد بالنسبة للنقد غير المطلوب للحفاظ على السيولة التشغيلية الكافية.

وأضافت أن لديها خيار وضع النقود في بعض الأصول الاحتياطية البديلة، التي تشمل الأصول الرقمية، وسبائك الذهب، وصناديق الذهب المتداولة في البورصة، والأصول الأخرى كما هو محدد في المستقبل.

واستثمرت شركة السيارات الكهربائية المعروفة إجمالي 1.50 مليار دولار في عملة بيتكوين، وقالت: إنها قد تكتسب الأصول الرقمية وتحتفظ بها من وقت لآخر أو على المدى الطويل.

ومع هذه الخطوة، تتبع تيسلا خطى MicroStrategy، وهي شركة برمجيات استثمرت حديثًا مليارات الدولارات في بيتكوين.





