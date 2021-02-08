أعلنت شركة مايكروسوفت عن تغيير اسم تطبيق (Office Lens) – الذي يسمح للمستخدمين بمسح المستندات ضوئيًا من خلال هواتفهم الذكية – ليصبح اسمه (Microsoft Lens)، وكجزء من تغيير الاسم حصل التطبيق أيضًا على شعار جديد، وتصميم جديد يضم العديد من الميزات القوية التي تساعد على تحسين تجربة الاستخدام، والإنتاجية أثناء العمل من المنزل.



وقد قالت شركة مايكروسوفت: “إن هذه الميزات ستوفر أولًا في إصدار التطبيق لهواتف أندرويد، وستتوفر لمستخدمي نظام iOS خلال الأشهر المقبلة”.

إليك أهم الميزات الجديدة في تطبيق Microsoft Lens:



قالت مايكروسوفت: “إن التحديث سيشمل تجربة مسح ضوئي محسنة”. حث يمكن للمستخدمين الآن إعادة ترتيب الصفحات، وإعادة تحرير ملفات PDF الممسوحة ضوئيًا، وتطبيق فلتر على جميع الصور في المستند، ومسح ما يصل إلى 100 صفحة كصور لملفات PDF.

سيسمح التحديث أيضًا للمستخدمين بالتبديل بسهولة بين أقراص التخزين وخدمات التخزين السحابية أثناء حفظ ملفات PDF، إلى جانب طريقة سهلة لتحديد الملفات المحفوظة.

كما سيكون تطبيق (Microsoft Lens) قادرًا على التعرف على الكتابة اليدوية وتحويلها إلى نص رقمي يمكن حفظه للرجوع إليه لاحقاً، وستدعم الميزة في البداية اللغة الإنجليزية مع وعد من الشركة بدعم اللغات الأخرى في القريب العاجل.

حيث تأمل مايكروسوفت في كسب المزيد من المستخدمين عن طريق إضافة هذه الميزة الجديدة، وذكرت الشركة في بيان نشرتها على مدونتها: “سيكون تطبيق Microsoft Lens قادرًا على تحويل الملاحظات المكتوبة بخط اليد إلى نص رقمي يمكنك إضافته بسهولة إلى مستنداتك”.

حيث ستكون قادرًا على تحويل الملاحظات اليدوية التي تكتبها في مستند خارجي و الملاحظات أو الرسائل أو قوائم المهام بسهولة إلى نص رقمي باستخدام التطبيق وحفظها للرجوع إليها لاحقًا، ومن ثم بدلًا من نسخ هذه الملاحظات يدويًا إلى جهازك يمكن للتطبيق القيام بذلك نيابة عنك مما سيوفر عليك الجهد والوقت.

بالإضافة إلى ذلك، جعلت مايكروسوفت التطبيق أكثر فائدة لمستخدمي تطبيق (تيمز) Teams، حيث يمكنك الآن استخدام التطبيق لتسجيل مقاطع فيديو قصيرة والتعليق عليها باستخدام الرموز التعبيرية والنصوص، كما يمكنك أيضًا استخدام أدوات تحرير الفيديو الأساسية وإضافة عوامل تصفية مباشرة.

الجدير بالذكر، إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تسمع فيها عن تطبيق (Microsoft Lens) فأنت لست وحدك، فالتطبيق موجود منذ عام 2016 بين تطبيقات (Microsoft 365) الشهيرة الأخرى، مثل: Word و PowerPoint و Excel.

ومع ذلك فإن الشركة لم تجتهد كثيرًا في التسويق لهذا التطبيق، بعكس ما تفعله جوجل مع تطبيقها (Google Lens) الذي يعتبر من أشهر التطبيقات في هذا المجال، جدير بالذكر ووفقًا وفقًا لمايكروسوفت، فإن الميزة الجديدة ستتوفر بحلول نهاية الربع الأول.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة تدفع (Microsoft Lens) كخدمة يمكن أن تساعد المستخدمين على التنظيم وكذلك تحسين الإنتاجية في العمل والمدرسة، خاصة بعد التوجه إلى العمل والدراسة من المنزل بسبب جائحة فيروس كورونا (COVID-19).



تطبيق Microsoft Lens متوفر مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور.





