Ruffle .. محاكي فلاش يتيح لك تشغيل ألعابك القديمة بأمان

يسمح لك محاكي مشغل الفلاش المسمى Ruffle بلعب ألعاب الفلاش المؤرشفة دون خوف من التعرض للهجوم أثناء تصفح الويب.

وبعد 25 عامًا من المساعدة في تشكيل الإنترنت بالمحتوى التفاعلي والألعاب عبر الإنترنت، وصل مشغل الفلاش من شركة أدوبي إلى نهاية عمره في الأول من شهر يناير 2021، وأزالت المتصفحات الدعم كليًا.

وفي وقت لاحق من ذلك الشهر، ظهر مفتاح القفل في مشغل الفلاش من شركة أدوبي، الذي يمنع المحتوى الفلاشي من العمل ضمن المشغل.

وكان مشغل الفلاش من شركة أدوبي مليئًا تاريخيًا بالثغرات الأمنية، وأصلحت الشركة ثغرات جديدة كل شهر تقريبًا.

وبالنظر إلى أن كل متصفح تقريبًا يتضمن مكونًا إضافيًا لبرنامج مشغل الفلاش من أدوبي، فقد أنشأ المهاجمون مواقع ويب مصممة خصيصًا يمكن أن تصيب جهاز الحاسب بعد زيارة موقع ويب.

وبالرغم من أن نهاية برنامج مشغل الفلاش من شركة أدوبي والمكونات الإضافية للمتصفح أمر جيد، إلا أنه يمثل مشكلة بالنسبة لأولئك الذين جمعوا مجموعة كبيرة من ألعاب الفلاش على مر السنين التي لم يعد بإمكانهم استخدامها.

ويمثل Ruffle محاكيًا لمشغل الفلاش مكتوب بلغة البرمجة Rust، ويعمل محليًا عبر جميع أنظمة التشغيل الحديثة كتطبيق مستقل، وعلى جميع المتصفحات الحديثة من خلال استخدام WebAssembly.

وبالاستفادة من أمان وضع الحماية الحديث للمتصفح وضمانات أمان الذاكرة للغة البرمجة Rust، يمكن تجنب كل المشاكل الأمنية التي اشتهر بها مشغل الفلاش.

ويعيد Ruffle ظهور الفلاش مرة أخرى على الويب، إلى جانب أنظمة أندرويد و iOS، ويمكنك استخدام المحاكي بثلاث طرق مختلفة:

التطبيق المستقل لأجهزة الحواسيب.

مضمن في موقع ويب كمجمع ويب.

إضافة للمتصفح تسمح بتشغيل محتوى الفلاش عبر الويب.

وفي حين أن أي برنامج يمكن أن يكون به نقاط ضعف، لكن بالنظر إلى أنه تتم برمجة Ruffle عبر Rust، فإنه يستفيد من ميزة حماية الذاكرة المضمنة في لغة البرمجة.

وتقضي هذه الميزة على العديد من أخطاء الذاكرة، مثل: تجاوزات المخزن المؤقت والأخطاء المتعلقة بالمؤشر.

وعادةً ما تؤدي أنواع الأخطاء هذه إلى ظهور ثغرات أمنية في مشغل الفلاش من شركة أدوبي، مما يسمح للمهاجمين بتعطيل النظام أو السماح بتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية أو تسريب المعلومات من جهاز الحاسب.

وبالرغم من أن بعض أجزاء التعليمات البرمجية لمحاكي Ruffle تستخدم الميزة غير الآمنة في Rust، فإن معظم البرنامج يستخدم حماية الذاكرة، مما يزيد من أمانه بشكل كبير.

وإذا كان لديك مجموعة كبيرة من ألعاب الفلاش ولا يوجد مشغل الفلاش من شركة أدوبي لتشغيلها، فإن تطبيق Ruffle المستقل للحواسيب هو خيار مفيد يسمح لك بلعب ألعابك القديمة عبر أنظمة ويندوز وماك ولينكس.





