3 طرق لاختبار سرعة اتصال الإنترنت في المنزل بسهولة

تزداد أهمية شبكة (الواي فاي) Wi-Fi في المنزل الآن، بسبب توجه الكثير من الأشخاص إلى العمل من المنزل وظهور الحاجة إلى مواصلة الطلاب لمتابعة دروسهم عن بُعد بسبب فيروس كورونا، لذلك أصبح التأكد من استقرار سرعة الاتصال بالإنترنت في المنزل أمرًا ضروريًا للغاية.

لذا في المرة القادمة التي تلاحظ فيها بطء شديد في سرعة الإنترنت يمكنك تطبيق الطرق التالية لاختبار السرعة وتحسينها بسهولة وسرعة:

أولًا؛ إجراء اختبار سرعة الإنترنت في الحاسوب أو الهاتف:

نشرت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) في الولايات المتحدة دليلاً إرشاديًا لسرعات الإنترنت المنزلي استنادًا إلى عدد الأجهزة المتصلة بالشبكة نفسها، حيث وجدت أن سرعة الإنترنت التي تتراوح ما بين 3 ميجابت في الثانية إلى 8 ميجابت في الثانية هي جيدة بما يكفي لجهاز واحد لأداء مهام، مثل: التصفح ومكالمات الفيديو وبث الفيديو العالي الدقة وغيرها من الأنشطة اليومية.

بينما وجود سرعة تتراوح ما بين 12 إلى 25 ميجابت في الثانية هي الأفضل لما يصل إلى ثلاثة أجهزة مستخدمة في الوقت نفسه مع استخدام متوسط ​​إلى مرتفع حسب النشاط، بينما وجود سرعة اتصال تزيد عن 25 ميجابت هي المناسبة لمن لديهم أكثر من أربعة أجهزة تستخدم اتصال الإنترنت في الوقت نفسه لأنشطة فوق المتوسطة.

بناءً على ذلك، فإن قياس سرعة الإنترنت الخاص بك تعتبر ضرورية للغاية لتقدير الأجهزة التي يمكنك استخدامها في الوقت نفسه، وهناك الكثير من الخدمات التي يمكنك استخدامها من أجل ذلك، مثل: خدمتي Speedtest.net أو Fast.com.

وتذكر: من الجيد إجراء الاختبار عدة مرات للتعرف على سرعة الاتصال بالإنترنت، حيث ستختلف سرعة اتصالك بناءً على الوقت الذي تجري فيه الاختبار وعدد الأجهزة المتصلة والمستخدمة، لذا فإننا نوصي بإجراء اختبارات سرعة متعددة على مدار يوم أو يومين، وتتبع النتائج لقياس سرعة اتصالك الحقيقة.

ثانيًا؛ إجراء اختبار سرعة الإنترنت في جهاز التوجيه نفسه:

اعتمادًا على جهاز التوجيه (Router) الذي تستخدمه، قد يكون من الممكن إجراء اختبار سرعة من خلال التطبيق الخاص به، على سبيل المثال: يتضمن جهاز (Nest Wi-Fi) من جوجل ميزة مدمجة تمكنك من إجراء اختبار سرعة في التطبيق أو عن طريق سؤال مساعد جوجل عن مدى سرعة اتصالك بالإنترنت.

بالإضافة إلى ذلك، ستقدم لك ميزة اختبار سرعة اتصال الإنترنت في جهاز التوجيه بيانات أكثر دقة – من الناحية النظرية على الأقل – لإنها تكون متصلة مباشرة بالمودم، مع الإشارة إلى أنه في بعض الأحيان هذه البيانات تكون بناءً على عمر الجهاز نفسه، ولكن عادةً إذا قمت بشراء الجهاز خلال العاميين الماضيين فإن البيانات التي ستحصل عليها ستكون دقيقة.

ثالثًا؛ استخدام تطبيق لتشخيص شبكة الواي فاي:

يمكن لتطبيقات تشخيص الشبكة المتخصصة مراقبة اتصالك بالإنترنت على أساس كل جهاز أو تطبيق، حيث يمكنك استخدام تطبيق، مثل: Little Snitch لمستخدمي حواسيب ماك، أو تطبيق GlassWire لمستخدمي حواسيب ويندوز لعرض المزيد من التفاصيل عن التطبيقات التي تستهلك باقة الإنترنت المنزلية.

رابعًا؛ ماذا تفعل إذا كانت سرعة اتصالك بالإنترنت أبطء مما تدفع مقابله؟

أول شيء يجب عليك القيام به هو إيقاف تشغيل المودم وجهاز التوجيه لمدة 30 ثانية على الأقل، ثم إعادة تشغيلهما مرة أخرى، ففي معظم الأحيان تعمل هذه الطريقة على إصلاح أي مشكلات تتعلق بالسرعة قد تواجهها.

كما يمكنك أيضا الاتصال بمزود الخدمة للتأكد من أن المودم الخاص بك يدعم سرعة خطتك التي اشتركت فيها، أو لمعرفة هل هناك خطط أو عروض ترويجية تستحق الترقية، حتى تتمكن من الحصول على السرعات التي تحتاجها.





