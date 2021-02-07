جوجل دفعت للباحثين 6.7 ملايين دولار في عام 2020

لدى شركة جوجل فريق من الباحثين عن الثغرات الأمنية الذين يعملون على مدار الساعة للعثور على ثغرات في كروم ومتجر جوجل بلاي وأندرويد والمزيد، وهذا لم يتغير بالرغم من الوباء.

ونشرت الشركة حديثًا تفاصيل المبلغ الذي دفعته للباحثين في عام 2020 عبر برنامج مكافآت نقاط الضعف VRP، حيث كان هناك 662 باحثًا مدفوع الأجر يمثلون 62 دولة مع أعلى مكافأة تصل إلى 132500 دولار.

وحصل أولئك الذين وجدوا عيوبًا أمنية في نظامها البيئي على الكثير من المال – 6.7 ملايين دولار على وجه الدقة.

وارتفع هذا التقرير السنوي بمقدار 200 ألف دولار أمريكي مقارنة بعام 2019 بالنسبة لأولئك الذين يجدون عيوبًا في برامج جوجل.

وتساعد هذه الاكتشافات في الحفاظ على سلامة المستخدمين، والإنترنت بشكل عام، ويبدو أن الشركة سعيدة بدفع الكثير من الأموال لإصلاح المشكلات التي لا تراها على الفور.

ودفع برنامج مكافآت نقاط الضعف لنظام أندرويد 1.74 مليون دولار، ودفع برنامج مكافآت نقاط الضعف لمتجر جوجل بلاي 270 ألف دولار لباحثي أندرويد حول العالم، ودفع برنامج مكافآت نقاط الضعف لمتصفح كروم 2.1 مليون دولار عبر 300 خطأ في عام 2020 وحده.

ويعد برنامج مكافآت نقاط الضعف لمتصفح كروم الأكثر إثارة للاهتمام لأنه حطم هذا العام الأرقام القياسية، حيث ازداد دفع الأموال بنسبة 83 في المئة مقارنةً بالعام الماضي.

وفي عام 2019، كانت 14 في المئة من مدفوعات جوجل لأخطاء V8 – وهي مشكلات مرتبطة مباشرة بمحرك جافا سكريبت لمتصفح كروم.

وانخفضت هذه النسبة إلى 6 في المئة فقط في عام 2020 – وهذا يمثل انخفاضًا بنسبة تزيد عن 50 في المئة.

وإذا كنت مهتمًا بالاطلاع على قواعد برنامج مكافآت متصفح كروم للثغرات الأمنية، فيمكنك التوجه إلى صفحة أمان التطبيقات من جوجل لمعرفة المزيد.

وتجد هناك المزيد حول نطاق البرنامج، وما هي نقاط الضعف المؤهلة، وكيف يمكنك الإبلاغ عن الأخطاء، وحتى جدول يوضح المبلغ الذي يمكنك الحصول عليه.

وتوجد حاليًا مكافأة ثابتة قدرها 150 ألف دولار للمشاركين الذين يمكنهم اختراق جهاز Chromebook أو Chromebox مع استمرار الجهاز في وضع الضيف، وهناك أيضًا مكافآت لأولئك الذين يمكنهم تجاوز شاشة القفل أو الأمان البيومتري، والمزيد.

وتحتوي الصفحة أيضًا على مجموعة من الأسئلة الشائعة المتعلقة بمراقبة الأخطاء، بما في ذلك موعد الدفع لك وغير ذلك، بحيث إن أقل عائد هو 500 دولار لأي شخص ذكي بما يكفي في مجال الأمن الإلكتروني أو البرمجة.





