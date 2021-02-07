تقنية MIDI تتيح لجنين داخل الرحم تسجيل ألبوم صوتي

توشك الطفلة (لوكا يوبانكي) Luca Yupanqui على إصدار ألبومها الصوتي الأول عبر تقنية MIDI الحيوية، لكنها لن تتذكر بالتأكيد متى سجلته.

واستخدم والداها، الموسيقيان (إليزابيث هارت) Elizabeth Hart و (إيفان دياز ماثي) Iván Diaz Mathé، التقنية لتحويل حركات يوبانكي داخل الرحم إلى صوت.

وفي حين أن فكرة الألبوم الذي يسجله جنين في رحم أمه جديدة، فإن استخدام البيانات الحيوية لكتابة الموسيقى هو مفهوم كان موجودًا منذ بعض الوقت.

وتمثل MIDI معيارًا تقنيًا يصف بروتوكول الاتصالات والواجهة الرقمية والموصلات الكهربائية التي تربط مجموعة متنوعة من الآلات الموسيقية الإلكترونية وأجهزة الحاسب وأجهزة الصوت ذات الصلة لتشغيل الموسيقى وتحريرها وتسجيلها.

ومن المفترض أن تصدر شركة Sacred Bones Records، التي تضم أيضًا (ديفيد لينش) David Lynch و (جون كاربنتر) John Carpenter في قائمة الفنانين، الألبوم المسمى Sounds of the Unborn في شهر أبريل.

والتقط هارت وماثي البيانات بجهاز صوتنة Sonification يقيس النشاط الكهربائي عبر الجلد أو الخصائص الكهربائية المتغيرة باستمرار للجلد.

وأرسلوا المعلومات إلى آلة موسيقية إلكترونية تولد إشارات صوتية واستخدموها في إنشاء ألبوم Sounds Of The Unborn.

وتم استخدام نوعية الجهاز نفسها في الماضي لقراءة بيانات MIDI من النباتات والمواد العضوية الأخرى.

وسجل الزوجان حركات يوبانكي على مدار خمس ساعات، ولم يرغبوا أثناء معالجة النتائج وتحريرها في العبث بالبيانات الأصلية كثيرًا للسماح لرسالة الطفلة غير المولودة بعد بالوجود بشكلها الأولي.

ويقدم مقطع الفيديو الموسيقي أدناه معاينة لما يوجد في الألبوم الصوتي للجنين الذي كان في رحم أمه.

وتعبر الموسيقى ضمن الألبوم عن الحياة في حالتها الكونية، كما أنها تمثل تعبيرًا عن روح لم تر ضوء النهار بعد ولم تأخذ نفسًا واحدًا من الهواء، وهي رسالة تأتي من عالم مختلف.

وللمساعدة في الترويج لألبوم Sounds Of The Unborn، تبيع شركة Sacred Bones Records الإصدار نفسه من جهاز صوتنة MIDI الحيوية المُستخدم في الألبوم مقابل 200 دولار لكل قطعة.





