Spotlight لديها 100 مليون مستخدم شهريًا

قالت شركة سناب: إن خدمتها المنافسة لمنصة تيك توك المسماة Spotlight كان لديها 100 مليون مستخدم في شهر يناير 2021، بعد شهرين فقط من إطلاقها.

وقد يشير الرقم إلى ظهور ناجح بشكل مدهش للخدمة، التي استحوذت على علامة التبويب الموجودة في أقصى اليمين داخل تطبيق سناب شات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة سناب، (إيفان شبيجل) Evan Spiegel، في مكالمة مع المستثمرين لمناقشة أرباح الشركة للربع الرابع من عام 2020: نحن متفاجئون للغاية من الزخم.

ومن المحتمل أن تيك توك لا تزال تحتل الصدارة بشكل كبير بالمقارنة مع Spotlight، حيث قالت تيك توك: إن لديها 100 مليون مستخدم شهريًا في الولايات المتحدة وحدها اعتبارًا من شهر يونيو 2020، وتشير الدلائل إلى أن التطبيق استمر في النمو منذ ذلك الحين.

ووضعت سناب الكثير من الأموال خلف Spotlight لمساعدة القسم، ووعدت الشركة بالتبرع بمبلغ مليون دولار يوميًا للمبدعين لأكثر من شهر من أجل جعل الأشخاص ينشرون مقاطع فيديو، ويملئون الخدمة بأشياء ممتعة لمشاهدتها.

ويبدو أن المبادرة نجحت، حيث رأى بعض المبدعين أن الخدمة طريقة سريعة لكسب الكثير من المال، وقال شبيجل في تصريحات معدة سابقًا: إن صناع المحتوى يقومون الآن بتحميل ما معدله 175 ألف مقطع فيديو يوميًا.

وقال (ديريك أندرسن) Derek Andersen، المدير المالي لشركة سناب: بينما لا يزال الوقت مبكرًا جدًا لتطوير نظام المحتوى الجديد هذا، فقد تشجعنا بشدة بسبب النتائج الأولية ومتحمسون بشأن إمكانية قيام Spotlight بتوسيع فرص تحقيق الدخل في المستقبل.

وأضاف شبيجل: إن سناب يمكن أن تبدأ بالقيام بالمزيد من العمل بشأن تحسين نظام التوصيات الخاص بالخدمة، كما أن الإعلانات قادمة في الطريق، لكن الشركة تركز في الوقت الحالي على المشاركة المتزايدة.

ولا تزال خدمة Spotlight محدودة أكثر من تيك توك، إذ إن خيارات الاستكشاف محدودة، ولا يمكنك إعادة مزج الأصوات أو الانتقال من مقاطع الفيديو الراقصة لأغنية شائعة، وكلا الميزتين ساعدتا تيك توك على الاستمرار في النمو.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن سناب أعطت الرقم من حيث عدد المستخدمين الشهريين عندما ركزت الشركة لفترة طويلة على المستخدمين اليوميين بشكل عام.

ويشير ذلك إلى أن الاستخدام اليومي للميزة أقل بكثير، وذلك بالنظر إلى أن شخصًا ما يحتاج إلى فتح علامة التبويب مرة واحدة في شهر يناير ليتم اعتباره مستخدمًا شهريًا.

ويضم تطبيق سناب شات الآن 265 مليون مستخدم يوميًا بشكل عام، ارتفاعًا من 249 مليونًا في الربع السابق.





