Authenticator يسهل الملء التلقائي لكلمات المرور

طرحت شركة مايكروسوفت تحديثًا كبيرًا لتطبيق Microsoft Authenticator، مما يمنحه القدرة على ملء سجلات الدخول تلقائيًا بأسماء المستخدمين وكلمات المرور الخاصة بك، مما يحل متاعب تذكر وكتابة كلمات المرور الخاصة بك.

وأطلقت شركة التكنولوجيا العملاقة ميزة الملء التلقائي الجديدة التي تعمل عبر الأجهزة والمنصات، وتقوم بجلبها إلى أجهزة iOS وأندرويد من خلال تطبيقها Microsoft Authenticator.

ويعني هذا أن بإمكانك الوصول إلى جميع بيانات الدخول التي قمت بتخزينها عبر متصفح إيدج ضمن حساب مايكروسوفت الخاص بك عبر الهاتف المحمول.

وما عليك سوى الانتقال إلى علامة تبويب كلمات المرور الخاصة بتطبيق Authenticator وتسجيل الدخول أولاً.

وبعد انتهاء تطبيق Authenticator من المزامنة، يقدم لك الملء التلقائي لكلمة مرورك عند فتح تطبيق أو زيارة موقع ويب، طالما أنك قد حفظت معلومات تسجيل الدخول الخاصة بك لهم.

وقدمت مايكروسوفت أيضًا إضافة للملء التلقائي لمتصفح كروم، وذلك في حالة حفظ كلمات مرورك بشكل أساسي عبر متصفح إيدج، لكنك تريد استخدامها عبر متصفح كروم.

وتعمل الميزة تمامًا مثل ميزة الملء التلقائي المضمنة في متصفح كروم، ويمكنك تعديل أو حذف معلومات تسجيل الدخول الخاصة بك داخل متصفح كروم بدلاً من الاضطرار إلى المرور عبر متصفح إيدج أولاً.

وقد أصدرت الشركة معاينة لهذه الميزات مرة أخرى في شهر ديسمبر، لكنها متاحة الآن رسميًا.

وبالإضافة إلى إطلاق إمكانات الملء التلقائي عبر المنصات، يمنح تحديث Microsoft Authenticator التطبيق القدرة على استيراد كلمات المرور من متصفح كروم وبعض مديري كلمات المرور، مثل 1Password، ومن ملفات CSV.

وتقول الشركة: إنه من الآمن استخدام التطبيق كمدير لكلمات المرور لأن المصادقة تتطلب المصادقة المتعددة العوامل.

ويتم أيضًا تشفير بيانات الدخول الخاصة بك، وعلاوة على ذلك، يتعين عليك استخدام معلومات المقاييس الحيوية الخاصة بك أو كتابة رقم التعريف الشخصي أولاً قبل أن تقوم أداة Authenticator بالملء التلقائي لأي تطبيق أو موقع ويب تزوره.

وقالت مايكروسوفت: باستخدام الملء التلقائي، يمكنك ترك العمل الشاق المتمثل في تذكر كلمات المرور وتعبئتها تلقائيًا لنا، وعند إدخال كلمة المرور الخاصة بك في صفحة تسجيل الدخول الخاصة بموقع أو تطبيق، يطالبك تطبيق Authenticator بحفظها، حتى لا تضطر إلى كتابتها يدويًا مرة أخرى.

وبالتطلع إلى المستقبل، أوضحت عملاقة البرمجيات أنها تعمل على جلب معلومات الملء التلقائي من متصفح إيدج إلى تطبيق Authenticator عبر الأجهزة المحمولة، ويتضمن ذلك، معلومات الدفع والعناوين والمزيد.

Simplify and secure your life with Microsoft’s autofill solution for passwords https://t.co/mOyPwWhsjX pic.twitter.com/FMcQ7Z9nTm

— Windows Blogs (@windowsblog) February 5, 2021