هاتف Nokia 1.4.. مواصفات جيدة وسعر اقتصادي

ما زالت شركة (HMD Global) – المالكة للعلامة التجارية Nokia – تنافس في سوق الهواتف الذكية ذات الميزانية المحدودة بقوة، حيث أعلنت يوم الأربعاء الماضي عن هاتف (Nokia 1.4) الذي يمكن اعتباره من أرخص الهواتف الذكية في السوق، والذي يأتي في وقت تواجه فيه الكثير من الأسر أوضاع اقتصادية معقدة بسبب جائحة فيروس كورونا بحسب كبير مسئولي المنتجات في الشركة، حيث يأتي الهاتف بسعر يبدأ من 120 دولارًا فقط.

ولكن ماذا الذي يقدمه لك الهاتف مقابل هذا السعر؟

1- التصميم الجديد والشاشة الكبيرة:

بناءً على هاتف (Nokia 1.3) الطراز السابق، فإن هاتف (Nokia 1.4) الجديد ذو الميزانية المحدودة يأتي بتصميم جديد قوي يتحمل الصدمات، وحجم مناسب يتيح لك استخدامه بيد واحدة على الرغم من الشاشة الكبيرة.



كما يضم الهاتف كاميرا مزدوجة في الخلف، ويعمل ببطارية تدوم ليومين عمل بشحنة واحدة، مما يتيح لك إجراء مكالمات فيديو طويلة، أو اللعب دون القلق من انتهاء شحن البطارية.

ويأتي الهاتف بشاشة من نوع (IPS LCD) بقياس 6.51 بوصات ممتدة من الحافة إلى الحافة بدقة 1360×720 بكسل، وهي أكبر بمقدار بوصة واحدة تقريبًا من شاشة الطراز السابق.

بالإضافة إلى ذلك، تخلت الشركة عن دعم ميزة التعرف على الوجه (Face ID) لفتح الهاتف، حيث قدمت بدلًا منها مستشعر لبصمات الأصابع في الجهة الخلفية من الهاتف، الذي سيكون بالتأكيد حلًا عمليًا مع التزام الجميع بارتداء قناع الوجه للحد من تفشي وباء كورونا.



2- الأداء المناسب للمهام اليومية:

يعمل هاتف (Nokia 1.4) بمعالج (Snapdragon 215) من كوالكوم رباعي النوى بتردد 1.3 جيجاهرتز، ويتوفر بثلاثة خيارات من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بسعة 1 أو 2 أو 3 جيجابايت، وخيارين من حيث المساحة الداخلية للتخزين 16 أو 64 جيجابايت، ويمكن توسعتها حتى إلى 128 جيجابايت باستخدام بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

لذا سيكون الهاتف خيارًا مناسبًا لتنفيذ المهام اليومية، مثل: التصفح، وإرسال رسائل البريد الإلكتروني، والتقاط الصور، وإجراء مكالمات الفيديو، ولكن لا يمكنك استخدامه في اللعب بالألعاب الاحترافية.



3- الميزات القوية في الكاميرا:

يأتي هاتف (Nokia 1.4) بكاميرا خلفية مزدوجة، الأساسية: بدقة 8 ميجابكسل، بينما العدسة الثانوية من نوع ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. كما يضم كاميرا أمامية أحادية بدقة 5 ميجابكسل.

يتيح لك الهاتف التقاط صور رائعة بفضل تطبيق (Camera Go) من جوجل الذي يأتي مثبتًا فيه سابقًا، والذي يعتمد في عمله على خوارزميات المعالجة من جوجل لرفع مستوى الكاميرا الأساسية مع ميزات، مثل: Night Mode و Portrait Mode، وغير ذلك الكثير من الميزات القوية.



4- البطارية ونظام التشغيل:

يعمل هاتف (Nokia 1.4) ببطارية سعتها 4000 ميلي أمبير/الساعة، وتقول الشركة إن الهاتف يمكنه العمل لمدة يومين كاملين بشحنة واحدة، وهو أمر مثير للإعجاب مقارنة بمعظم الهواتف الذكية الحديثة.

كما يعمل هاتف (Nokia 1.4) بنظام التشغيل (Android 10) نسخة (Android Go)، وهو جاهز للترقية إلى نظام (Android 11) نسخة (Android Go) قريبًا، وما بعده.



كما يحتوي الهاتف على فتحتين nano-SIM، ويدعم شبكات الجيل الرابع (LTE Cat 4)، واتصال واي فاي (WiFi 802.11 b/g/n)، وبلوتوث 4.2، بالإضافة إلى GPS ومنفذ لسماعة الرأس بقياس 3.5 ميليمتر وزر مخصص لمساعد جوجل الذكي.

تخطط الشركة لإطلاق هاتف (Nokia 1.4) في المنطقة العربية خلال شهر مارس القادم، بثلاثة ألوان هي: الأزرق الساطع، و الأسود، و البنفسجي الغامق، وبسعر يبدأ من 120 دولارًا فقط.







