ميزة جديدة من نتفليكس للذين ينامون أثناء المشاهدة وكيفية استخدامها

أطلقت خدمة (نتفليكس) Netflix لبث الفيديو خلال الأسبوع الماضي ميزة جديدة تجريبية تُسمى (مؤقت المشاهدة) Watch Timer لمستخدمي التطبيق في الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، وهي موجهة بشكل خاص لمن ينامون أثناء المشاهدة، حيث تساعدهم في التحكم في أوقات المشاهدة وإيقاف نتفليكس تلقائيًا بعد فترة معينة.



تتيح لك الميزة الجديدة الاختيار من بين أربعة إعدادات للمؤقت، ويتم إيقاف تشغيل العرض تلقائيًا بعد انقضاء الزمن الذي قمت بتعيينه سابقًا، مما يساعد في توفير طاقة بطارية الهاتف، وعدم القلق بشأن المكان الذي توقفت عنده أثناء المشاهدة.



تقول نتفليكس: “لقد صممت هذه الميزة من أجل منح المشاهدين مزيدًا من الخيارات للتحكم في يومهم وتحسين تجربة المشاهدة، حيث تتيح الميزة الجديدة للمشاهدين الاختيار بين أربع فترات زمنية هي: 15 دقيقة أو 30 دقيقة أو 45 دقيقة أو حتى نهاية العرض الذي تشاهده”.

وأضافت: “هذه الميزة الجديدة مفيدة بشكل خاص لأولئك الذين يرغبون في الإقلاع عن عادات مشاهدة المحتوى في نتفليكس بدون تحكم، كما ستُساعد هذه الميزة المشاهدين على تحسين عادات نومهم، بالإضافة إلى ذلك ستُساعد الآباء في التحكم في مشاهدة أطفالهم لعرض أخير قبل الذهاب للنوم”.

ووفقًا للشركة، فإن ميزة (مؤقت فترة المشاهدة) متاحة حاليًا للاختبار عالميًا فقط لمستخدمي التطبيق في الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، وستقوم بتقييمها وإتاحتها في إصدارات الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل iOS والحواسيب وربما حتى أجهزة التلفاز الذكية في المستقبل القريب إذا وجدت أنها حازت على إعجاب المستخدمين.

يقتصر وجود ههذ الميزة في الوقت الحالي على حسابات البالغين فقط، على الرغم من أنها تبدو ميزة مثالية للأطفال، لا سيما عندما يتعلق الأمر بوقت الشاشة، إلا أنها غير متوفرة لهم حالياً.



كيفية استخدام ميزة مؤقت فترة المشاهدة في نتفليكس في أندرويد:

قم بتحديث تطبيق نتفليكس في هاتف أندرويد.

افتح التطبيق، ثم شغل العرض التلفازي أو الفيلم المفضل لديك.

اضغط على أيقونة الساعة في أعلى الجهة اليمنى من الشاشة.

حدد الفترة الزمنية التي تريد فيها إيقاف العرض من الخيارات التي تظهر لك.

إذا كنت تستخدم تطبيق نتفليكس في هاتف آيفون أو جهاز آيباد من آبل، وأثناء انتظار وصول هذه الميزة رسميًا، لا يزال بإمكانك التحكم في مشاهدة المحتوى في نتفليكس أو أي منصة بث فيديو آخر وإنهاء العرض بحسب الزمن الذي تختاره، من خلال ميزة (المؤقت) Timer المدمجة في تطبيق الساعة، وللقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق الساعة في هاتف آيفون أو جهاز آيباد.

اضغط على خيار (المؤقت) Timer في أسفل الجهة اليمنى من الشاشة.

اضبط طول المؤقت الذي تريده بالساعات والدقائق، ثم اضغط على خيار (عند انتهاء المؤقت) When Timer Ends.

قم بالتمرير للأسفل، ثم حدد خيار (إيقاف التشغيل) Stop Playing.

اضغط على خيار (تعيين) Set في أعلى الجهة اليمنى من الشاشة المنبثقة التي تظهر لك.

اضغط على خيار (ابدأ) Start لبدء تشغيل المؤقت.

الآن، بعد انتهاء الزمن الذي حددته سابقًا، سيتوقف أي تطبيق وسائط قيد التشغيل تلقائيًا، بالإضافة إلى ذلك؛ سيتم تنشيط قفل الشاشة هاتفك حتى لا تظل الشاشة قيد التشغيل إذا كنت تشاهد مقطع فيديو، وهو أمر مفيد لتوفير طاقة البطارية.





