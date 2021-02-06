شاومي تعرض هاتف بشاشة منحنية من جميع الجهات

عرضت شركة شاومي هاتفًا ذكيًا بمفهوم جديد ينتقل بالشاشات المنحنية إلى المستوى التالي، حيث يتميز بشاشة Waterfall منحنية رباعية تلتف بسلاسة حول جميع الحواف.

ويعتمد الجهاز على الخبرة التي اكتسبتها شاومي مع مفهوم Mi Mix Alpha الذي تميز بشاشة ملفوفة حول الجهاز بأكمله تقريبًا.

ويتيح تصميم الشاشة المنحنية الرباعية للغاية 88 درجة للواجهات المرئية التدفق فوق سطح الهاتف مثل الماء.

ويتم تغطية إطار الهاتف الذكي بالكامل تقريبًا بالشاشة، بينما لا يحمل جسمه أي منافذ أو أزرار، مما يضفي مزيدًا من التصميم المستقبلي دون منفذ.

وتسعى شركة شاومي جاهدة لإيجاد أفضل توازن بين الخيال والواقع.

وعبر دفع حدود شكل الهاتف الذكي الكلاسيكي، حاول مهندسو شاومي جعل الهاتف الذكي بسيطًا قدر الإمكان وجعل الشكل الحالي – الذي هو عبارة عن شاشة فقط – خطوة أقرب إلى الحياة.

وبالنظر إلى أن الشاشات المرنة أصبحت جزء من الوضع الطبيعي الجديد، فإن التحدي الأكبر في إنتاج أول شاشة رباعية المنحنية على شكل شلال في الصناعة لم يكن في ثني الشاشة، بل في تصنيع لوحة زجاجية منحنية 88 درجة وعملية الترابط الثلاثي الأبعاد.

وكسر الزجاج المنحني للغاية بزاوية 88 درجة الحدود التكنولوجية لإنتاج الزجاج، وبالمقارنة مع الزجاج المنحني العادي، تزداد صعوبة الانحناء بشكل كبير.

ويتطلب تلميع قطعة من هذا الزجاج شديد الانحناء مع انحناء عميق بزاوية 88 درجة على الجوانب الأربعة معدات معالجة زجاجية مطورة ذاتيًا، وثنيًا تحت درجة حرارة عالية وضغط 800 درجة مئوية، وأربع أدوات تلميع مختلفة وما يصل إلى أكثر من عشرة إجراءات تلميع معقدة، والأهم من ذلك، آلاف المحاولات لإنتاج هذه النوعية من الزجاج.

ومن أجل إرفاق مثل هذه القطعة من الزجاج المنحني بزاوية 88 درجة بشاشة مرنة، تم اعتماد تصميم تكديس الشاشة المبتكر من خلال عملية الترابط الثلاثية الأبعاد المبتكرة، ويتضمن كل هذا أداء شاشة مثالي وخالي من العيوب.

ويضمن هذا التصميم تغطية الشاشة لجميع جوانب الهاتف تقريبًا، وبفضل 46 تقنية ذاتية التطوير حاصلة على براءة اختراع، يمكن جلب وظائف المنافذ والأزرار المادية بواسطة بدائل أكثر أناقة.

وتتكامل التقنيات والحلول الهندسية الرائدة – بما في ذلك السيراميك الكهروضغطي الرقيق للغاية والتكنولوجيا الصوتية الأولى في الصناعة وكاميرات الجيل الثالث تحت الشاشة والشحن اللاسلكي وشرائح eSIM وأجهزة استشعار اللمس الحساسة للضغط – معًا بسلاسة لتشكيل الجهاز الحالي.





