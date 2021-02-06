خدمة ستارلينك لديها أكثر من 10000 مستخدم

كشفت شركة سبيس إكس في إيداع عام أن خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية ستارلينك لديها الآن أكثر من 10000 مستخدم في الولايات المتحدة وخارجها.

وكتبت سبيس إكس في إيداع إلى اللجنة الفيدرالية للاتصالات FCC: أداء خدمة ستارلينك ليس نظريًا أو تجريبيًا، ويتسارع بسرعة في الوقت الفعلي كجزء من برنامجها التجريبي العام.

وبدأت الشركة برنامجًا تجريبيًا عامًا من خدمة ستارلينك في شهر أكتوبر، بسعر اشتراك يبلغ 99 دولار شهريًا، بالإضافة إلى تكلفة مقدمة بقيمة 499 دولارًا لطلب معدات ستارلينك، التي تتضمن محطة المستخدم وجهاز التوجيه اللاسلكي للاتصال بالأقمار الصناعية.

وتقدم الشركة الخدمة لعملاء مختارين في شمال الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة.

وتمثل خدمة ستارلينك مشروعًا طموحًا لشركة سبيس إكس لبناء شبكة إنترنت مترابطة مع آلاف الأقمار الصناعية المصممة لتقديم الإنترنت العالي السرعة للمستهلكين في أي مكان على هذا الكوكب.

ووافقت اللجنة الفيدرالية للاتصالات قبل عامين على إطلاق سبيس إكس لما يصل إلى 11943 قمراً صناعياً، حيث تهدف الشركة إلى نشر 4425 قمراً صناعياً في المدار بحلول عام 2024.

وأشارت شركة سبيس إكس في الإيداع إلى أن الخدمة تلبي وتتجاوز سرعة 100 ميغابت في الثانية للمستخدمين الفرديين، بينما كانت الغالبية العظمى من المستخدمين ترى وقت استجابة أقل من 31 ميلي ثانية.

وجاء التحديث على قاعدة عملاء ستارلينك في عريضة إلى اللجنة الفيدرالية للاتصالات، مع مطالبة سبيس إكس بتعيين خدمة ستارلينك على أنها مشغل اتصالات مؤهل أو ETC.

أشارت الشركة إلى أن الحصول على هذا التصنيف ضروري لشركة ستارلينك لتقديم الخدمة لمناطق في ألاباما وكونيتيكت ونيو هامبشاير ونيويورك وتينيسي وفيرجينيا ووست فرجينيا.

ومُنحت سبيس إكس حق الوصول إلى تلك المناطق في إطار صندوق الفرص الرقمية الريفية التابع للجنة الفيدرالية للاتصالات، وهو مزاد لجلب خدمات النطاق العريض إلى المناطق الريفية.

ومنحت اللجنة الفيدرالية للاتصالات سبيس إكس في شهر ديسمبر ما يقرب من 900 مليون دولار من الإعانات الفيدرالية في المرحلة الأولى من المزاد.

وكتبت سبيس إكس: يصب تعيين خدمة ستارلينك على أنها مشغل اتصالات مؤهل في المصلحة العامة لأنه يسمح لها بتلقي الدعم الذي يسهل النشر السريع للنطاق العريض إلى مناطق الخدمة بسرعات مماثل للأنظمة الأرضية في المواقع الحضرية.

وأضافت: تطلب خدمة ستارلينك أن تمنح اللجنة هذا الالتماس بحلول 7 يونيو 2021 لكي تفي الخدمة بموعد اللجنة النهائي لتعيين مشغل اتصالات مؤهل لأغراض تلقي دعم صندوق الفرص الرقمية الريفية.

ويعد النمو السريع لمستخدمي ستارلينك ملحوظًا، وذلك بالنظر إلى أن الخدمة تعمل عبر الإصدار التجريبي العام لما يزيد قليلاً عن ثلاثة أشهر.

وكان الطلب من العملاء كبيرًا قبل أن تبدأ ستارلينك بتقديم الوصول المبكر، حيث قالت الشركة في شهر يوليو: إنها تلقت اهتمامًا بالخدمة من ما يقرب من 700000 فرد عبر الولايات المتحدة.

وجاء اهتمام هؤلاء الأفراد خلال الشهرين الأولين من إتاحة سبيس إكس للعملاء المحتملين فرصة التسجيل عبر موقع الشركة للحصول على تحديثات حول توفر الخدمة.





