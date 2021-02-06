جوجل تطلق منصة إخبارية جديدة في أستراليا

أطلقت شركة جوجل العملاقة للتكنولوجيا يوم أمس الجمعة منصة إخبارية جديدة في أستراليا تقدم الأخبار التي دفعت ثمنها، وأبرمت صفقات المحتوى الخاصة بها مع الناشرين في محاولة لإظهار أن التشريع الذي اقترحته كانبرا لفرض المدفوعات، وهو الأول من نوعه في العالم، غير ضروري.

وتم طرح منصة News Showcase سابقًا في عشرات البلدان، بما في ذلك الأرجنتين والبرازيل وكندا وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة، وكان من المقرر إطلاقها في أستراليا خلال شهر يونيو الماضي.

لكن جوجل أخرت الخطط عندما تحركت كانبيرا لجعل الدفع لشركات الإعلام الأسترالية مقابل المحتوى مطلبًا قانونيًا، وهو أمر غير مسبوق في أي مكان آخر في العالم.

وقالت شركة التكنولوجيا، التي لا تزال تضغط على الحكومة الأسترالية في اجتماعات خاصة: إن التشريع غير عملي ويجبرها على الانسحاب من البلاد تمامًا إذا تم تنفيذه.

وتدعي جوجل أن المنصة الإخبارية News Showcase توفر عرضًا محسنًا للمقالات، وتهدف إلى منح ناشري الأخبار المشاركين المزيد من الطرق لمشاركة الأخبار المهمة للقراء مع التحكم المباشر في العرض والعلامة التجارية.

ويشهد إطلاق الإصدار المحدود من News Showcase في أستراليا مشاركة سبعة منافذ محلية، بما في ذلك Canberra Times، لاستخدام محتواها.

ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية لصفقات المحتوى، وقالت جوجل في بيان: إنها تتطلع إلى إبرام اتفاقيات مع المزيد من دور النشر الأسترالية، الذين تعزز موقفهم من خلال رد كانبيرا العدواني ضد جوجل.

وتوفر المنصة الجديدة بديلاً للنموذج الذي طرحته الحكومة الأسترالية، ويتبقى رؤية مشاركة الناشرين الكبار في المنصة.

ويظهر المنتج عبر Google News ضمن أندرويد و iOS ونسخة الويب وفي Discover عبر iOS.

ويأتي هذا الطرح على خلفية قول أعضاء مجلس الشيوخ حديثًا في جلسات الاستماع البرلمانية: إنهم لا يستطيعون معرفة ما إذا كانت News Showcase حلاً مناسبًا لدعم ناشري الأخبار مالياً إلى حد ما لأن المنتج لم يتم اختباره بعد في أستراليا.

وبموجب تشريع كانبرا المقترح، يتعين على جوجل دفع رسوم للناشرين الأستراليين مقابل المحتوى المتضمن في نتائج البحث أو موجز الأخبار أيضًا.

وفي حين أن موقف جوجل العام بشأن احتمال مغادرة البلاد لا يزال ثابتًا، قال وزير الخزانة الأسترالي: إن نهج جوجل كان بناء في الأيام الأخيرة خلال الاجتماعات الخاصة.

وصرح الوزير للصحفيين يوم أمس الجمعة: أجرينا أنا ورئيس الوزراء ووزير الاتصالات مناقشة بناءة للغاية مع رئيس جوجل، وأبدت جوجل التزامًا تجاه أستراليا، وابدينا التزمنا بالتشريع.

يذكر أن عملاقة البحث قد أعلنت في العام الماضي عن إطلاق News Showcase، مع التزام أولي بقيمة مليار دولار، لبناء شراكات مع ناشري الأخبار.





