جوجل تحظر الإضافة الشهيرة The Great Suspender

من الواضح أن شركة جوجل حظرت الإضافة الشهيرة The Great Suspender من متصفح كروم، حيث يتلقى المستخدمون الحاليون الآن رسالة مفادها أنه تم تعطيلها لأنها تحتوي على برامج ضارة.

وتمت إزالتها أيضًا من سوق كروم الإلكتروني، حيث تؤدي أي روابط الآن إلى صفحة 404، ويشعر البعض بالقلق من فقدان علامات التبويب الخاصة بهم ، لكن مستخدمي Reddit وجدوا طريقة لاستعادتها.

وكانت The Great Suspender إضافة مفيدة للغاية للحفاظ على تشغيل متصفحك بسلاسة، حيث تغلق تلقائيًا علامات التبويب التي لم تنظر إليها منذ فترة، وتستبدلها بشاشة رمادية فارغة.

وعند العودة إلى علامة التبويب المرغوبة، يمكنك النقر لإعادة التحميل والرجوع إلى المكان الذي كنت فيه.

وبالنظر إلى أن متصفح كروم يميل إلى استنزاف قدر كبير من ذاكرة الحاسب، فإن الإضافة كانت طريقة بسيطة للحفاظ على عمل المتصفح بشكل أسرع قليلاً، دون إجبارك فعليًا على إغلاق علامات التبويب القديمة.

وتغير في العام الماضي مطور إضافة The Great Suspender، وجرى بيعها لاحقًا إلى طرف خارجي غير معروف.

وبعد ذلك، مع الإصدار 7.1.8، أضافت The Great Suspender ثغرة يمكن استخدامها لتشغيل أي نوع من التعليمات البرمجية تقريبًا عبر جهاز الحاسب الخاص بك دون علمك.

وأدى هذا الاستغلال إلى إزالة الإضافة من سوق ملحقات Microsoft Edge، لكن تم السماح لها بالبقاء على سوق كروم الإلكتروني حيث ورد أن التحديث الأخير أزال الاستغلال.

ومن الواضح أن جوجل أزالت The Great Suspender لاحتوائها على برامج ضارة، وحذف الإضافة من سوق كروم الإلكتروني، وعلاوة على ذلك، فإن المتصفح عطل الإضافة بشكل قسري بالنسبة لأي شخص سبق له تثبيتها.

وبالنسبة لأولئك الذين كانوا مستخدمين نشطين للإضافة، أدى هذا التعطيل القسري للإضافة إلى إغلاق أي علامات تبويب معلقة وفقدانها فعليًا.

لكن وجد مجتمع الإضافة طريقة للكشف عن علامات التبويب المفقودة، وما عليك سوى فتح chrome://history والبحث عن معرف الإضافة: klbibkeccnjlkjkiokjodocebajanakg.

ويجب أن تكون كل نتيجة لهذا البحث عبارة عن علامة تبويب علقتها، وفي نهاية كل عنوان URL يوجد عنوان URL للصفحة التي كنت تبحث عنها.

ومن غير المعروف ما إذا كانت مشكلة البرامج الضارة هذه قد تؤدي إلى إزالة The Great Suspender نهائيًا من سوق كروم الإلكتروني، أو ما إذا كان من الممكن استعادتها لاحقًا.

وفي غضون ذلك، أعاد المجتمع استخدام الإصدار الأخير الخالٍ من البرامج الضارة من The Great Suspender لإنشاء إضافة The Marvelous Suspender، التي تتوفر الآن عبر سوق كروم الإلكتروني.





