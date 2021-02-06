براءة اختراع من آبل تصف كابل شحن لا يتلف

تمثل مشكلة الاضطرار إلى استبدال كابل الشحن التالف إزعاجًا في الحياة الحديثة، لكن يبدو أن شركة آبل لديها حل لهذه المشكلة الشائعة تتمثل في كابلات الشحن الأكثر ثباتًا والأقل عرضة للتلف.

وكتبت الشركة في طلب براءة اختراع باسم “كابل ذو صلابة متغيرة”: من المعروف جيدًا أن ثني كابل الشحن بالقرب من نقطة النهاية قد يتسبب في إجهاد غير مرغوب فيه بالنسبة للتوصيلات السلكية، مما قد يؤدي إلى فشل الكابل.

وأضافت: من الشائع توفير غطاء لتخفيف الضغط مصنوع من مادة صلبة حول المنطقة الطرفية للكابل، وتلاحظ الشركة أن زيادة سماكة غطاء تخفيف الضغط قد لا تكون مرغوبة في بعض الحالات، لذا فهي تستكشف طريقة مختلفة.

وإلى جانب جعل الكابلات أكثر سمكًا بشكل عام، فإنها تقترح تمديد غطاء تخفيف الضغط إلى ما وراء الطرفين، وإحدى طرق القيام بذلك، وفقًا للإيداع، هي الحصول على مستويات متفاوتة من الصلابة عبر أقسام طولية مختلفة.

وبحسب الإيداع، فإن الكابل يتضمن قسمًا مرنًا، وآخر صلبًا، وثالثًا في مكان ما بينهما، وتقول شركة آبل: إن القسم الأخير يمكن أن يخفف الضغط على أطراف الكابل.

ويصف غالبية طلب براءة الاختراع المواد المختلفة الممكنة، ويحاول أيضًا تحديد الصلابة من خلال الحد الأدنى لنصف قطر الانحناء، الذي يُعرف على أنه أصغر نصف قطر يمكن عنده ثني الكابل دون التواء، وهو مقياس معروف جيدًا لصلابة الكابل.

ويمكن تحديد نصف قطر الانحناء الأدنى بالنسبة لقطر الكابل، وتتوافق زيادة نصف قطر الانحناء مع زيادة الصلابة، واعتمادًا على تصميم الكابل المعين، قد يكون الحد الأدنى لنصف قطر الانحناء 8 إلى 12 ضعف قطر الكابل.

ويُنسب طلب براءة الاختراع إلى سبعة مخترعين، من بينهم (كريستوفر جراهام) Christopher Graham، الذي تشمل أعماله السابقة ذات الصلة براءات الاختراع الممنوحة فيما يتعلق بحماية أنظمة نقل الطاقة اللاسلكية المتعددة الملفات.

يذكر أن تقديم طلب براءة اختراع لا يضمن أن آبل تتجه إلى تعزيز كابلاتها، ولا تضمن الشركة كلمة Lightning وجه الخصوص في أي مكان في الإيداع.

ومع ذلك، فإن الإيداع يشير إلى أن آبل تأخذ الفكرة بجدية إلى حد ما على الأقل، لذلك قد يكون لدينا في النهاية كابلات شحن Lightning و MagSafe أقوى.





