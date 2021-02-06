الشرطة غير قادرة على مصادرة 60 مليون دولار من بيتكوين

تواجه السلطات الألمانية مشكلة صعبة الحل بعد مصادرتها لمحفظة رقمية لمحتال مدان تتضمن أكثر من 1700 عملة بيتكوين بقيمة تزيد عن 50 مليون يورو (60 مليون دولار).

وصادر ممثلو الادعاء الألمان العملة، لكن المشكلة تتمثل في أنه لا يمكنهم الوصول إلى الأموال لأن المحتال رفض تزويدهم بكلمة المرور.

ويعد الشيء المفيد في بيتكوين هو أن العديد من مزاياها واضحة، مثل القدرة على امتلاكها بشكل مجهول ونقلها بأمان.

وحُكم على الرجل بالسجن وقضى فترة ولايته منذ ذلك الحين، والتزم الصمت طوال الوقت بينما بذلت الشرطة جهودًا فاشلة متكررة لكسر كلمة السر للوصول إلى أكثر من 1700 بيتكوين، حسبما قال مدع عام في بلدة كمبتن البافارية.

وقال المدعي العام (سيباستيان مورير) Sebastian Murer لوكالة رويترز يوم أمس الجمعة: سألناه لكنه لم يقل، وربما لا يعرف.

ويتم تخزين بيتكوين عبر برنامج يُعرف باسم المحفظة الرقمية المؤمنة من خلال التشفير، ويتم استخدام كلمة المرور كمفتاح فك تشفير لفتح المحفظة والوصول إلى العملة الرقمية.

وعند فقدان كلمة المرور، لا يمكن للمستخدم فتح المحفظة.

وحُكم على المحتال بالسجن لأكثر من عامين بتهمة تثبيت برنامج سرًا على أجهزة الحاسب الأخرى لتسخير قوتهم في التعدين أو إنتاج عملات بيتكوين.

وأثناء قضاء المحتال فترة سجنه خلف القضبان، كان مخزون بيتكوين الخاص به يساوي جزءًا صغيرًا من القيمة الحالية.

وارتفع سعر بيتكوين خلال العام الماضي، حيث وصل إلى مستوى قياسي بلغ 42000 دولار في شهر يناير، وتم تداولها بسعر 37577 دولار يوم أمس الجمعة، وفقًا لموقع Coindesk الخاص بالعملات المشفرة والبلوك تشين.

لكن المدعون أكدوا أن الرجل لا يمكنه الوصول إلى الأموال بعد خروجه من السجن حتى لو كانت كلمة المرور لديه وحاول استخدامها لاحقًا.

وتقول منظمة الأخبار الألمانية BR: إنه إذا تمكنت السلطات من الوصول، فمن المفترض أن يتم بيع العملات الرقمية مع ذهاب قيمتها إلى خزينة الدولة، وذلك لأن العملة لم تُسرق من أي شخص، بل جرى تعدينها باستخدام قوة حوسبة المخترقة.

وظهرت مؤخرًا العديد من القضايا حول كلمات المرور وأرقام التعريف الشخصية وغيابها الجماعي في قصص حول بيتكوين.

وكانت هناك قصة حديثة في صحيفة نيويورك تايمز تتحدث عن مبرمج لديه ثروة من بيتكوين محفوظة ضمن قرص آمن، وكشفت هذه القصة عن إحصائية مذهلة، إذ إن نحو 20 في المئة من عملة بيتكوين الموجودة اليوم (بإجمالي 140 مليار دولار) مفقودة أو محفوظة في محافظ تتضمن كلمات مرور مفقودة، مما يعني أنه يتعذر الوصول إليها.





