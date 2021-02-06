إنفيديا تطالب بالشفافية بشأن مواصفات سلسلة RTX 30

تطلب شركة إنفيديا الآن من الشركات التي تبيع أجهزة الحاسب المحمولة المزودة بشرائح الرسومات الجديدة من سلسلة RTX 30 بأن تكون أكثر شفافية بشأن نوع القوة التي يمكن أن يتوقعها الناس.

وتوضح إنفيديا أنه يتعين على هذه الشركات الكشف عن إحصائيات محددة للتردد وإجمالي قوة الرسومات عبر صفحات المنتجات عبر الإنترنت، مع إخبار الأشخاص بكل ما يحتاجون إلى معرفته حول إمكانات رسومات الحاسب المحمول.

ومع ذلك، لن تضطر الشركات إلى الإشارة إلى أن هذه الرقاقات هي متغيرات Max-Q لأنه، وفقًا لمتحدث باسم إنفيديا، علامة Max-Q لم تعد جزءًا من اسم وحدة معالجة الرسومات.

وبدلاً من ذلك، يتم استخدام علامة Max-Q الآن للتعبير عن أن جهاز الحاسب المحمول المتضمن شريحة رسومات من سلسلة RTX 30 مزود بميزات كفاءة، مثل: Whisper Mode 2 و Dynamic Boost 2 و Advanced Optimus.

وفي السابق، كانت رؤية علامة Max-Q التجارية تجعل من السهل تحديد الأداء العام لجهاز الحاسب المحمول دون الحاجة إلى معرفة الترددات المحددة.

ومن المشجع أن نرى شركة إنفيديا لم تعد يسمح للشركات بإخفاء هذه المعلومات الحيوية من المواد التسويقية.

وتريد الشركة مساعدة المشترين على إجراء عملية شراء واعية بدرجة كافية دون الحاجة إلى انتظار المراجعين والمتبنين الأوائل للإبلاغ عن المواصفات.

ومن خلال مشاركة هذه المواصفات، يمكن للشركات أن تسهل على المستهلكين فهم كيف يمكن، في بعض الحالات، أن تتفوق شريحة RTX 3070 في حاسب GP66 Leopard من MSI على شريحة RTX 3080 في حاسب GS66 Stealth من MSI.

وبالنظر إلى أن العلامة التجارية Max-Q لم تعد تشير إلى إمكانات طاقة شريحة الرسومات، فإن الشفافية بشأن التردد ومقدار الطاقة التي يمكن أن تستهلكها الشريحة أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى.

وقال متحدث باسم إنفيديا: نحن نطلب من المصنعين تحديث صفحات المنتجات بشأن ميزات تقنية Max-Q لكل حاسب محمول، بالإضافة إلى التردد والطاقة – التي توضح أداء وحدة معالجة الرسومات المتوقع في هذا النظام.

وتقول إنفيديا: إن الشركات المصنعة قد بدأت بمشاركة هذه المعلومات، بما في ذلك آسوس، وفيما يلي بعض النماذج التي من المفترض أن تصدر قريبًا (وتلك الموجودة حاليًا في السوق):

Origin PC:

EVO 15-S

EVO 17-S

Acer:

Nitro 5

Predator Triton 300 SE

Asus:

ROG Zephyrus G15

TUF Dash 15

Razer:

Blade 15

Blade 17 Pro

Gigabyte:

Aorus 15G

Aorus 15P

Aorus 17G

Aero 15

Aero 17

:MSI

GE76 Raider

GP76 Leopard

GP66 Leopard

Stealth 15M

GS66 Stealth

Alienware:

M15 R4

M17 R4

Lenovo:

Legion 7

Legion 5 Pro





