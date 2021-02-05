4 أشياء نود رؤيتها في هاتف Pixel 5a القادم من جوجل

شهد هاتف (Pixel 4a) من جوجل – الذي أطلقته في نهاية عام 2020 – نجاحًا كبيرًا، حيث صُنف من ضمن أفضل الهواتف الذكية ذات الميزانية المحدودة في عام 2020، وبناءً عليه من المتوقع أن تقدم جوجل خلال هذا العام هاتف (Pixel 5a) بالسعر نفسه.

ومع أنه لا توجد حتى الآن أي تسريبات رسمية عن المواصفات أو الميزات التي قد يأتي بها الهاتف الجديد، هناك بعض الأشياء التي نود رؤيتها في واحد من أهم هواتف أندرويد في السوق:



1- يجب أن لا يكون أغلى من هاتف Pixel 4a:

يعتبر أبرز ميزات هاتف (Pixel 4a) هو سعره التنافسي للغاية ضمن هذه الفئة، فمقابل 349 دولارًا فقط، تحصل على هاتف ذكي سريع نسبيًا مع أحدث برامج تشغيل الكاميرا من جوجل، مع ميزات إضافية، مثل: عمر البطارية الطويل وجودة الشاشة العالية، وبينما نود أن نرى جوجل تضيف بعض الميزات الجديدة وتحسن الميزات الحالية في هاتف (Pixel 5a) القادم.

إلا إننا لا نريد في الوقت نفسه أن يؤدي تضمين ميزات جديدة أو تحسين الميزات الحالية إلى هاتف أعلى سعرًا من الإصدار السابق، ومن ثم سيتعين على الشركة إيجاد طريقة لجعل سعر هاتف (Pixel 5a) القادم في النطاق السعري نفسه للمنافسة مع الهواتف ذات الميزانية المحدودة الأخرى التي ستصدر خلال عام 2021.

2- كاميرا أكثر تنوعًا من كاميرا هاتف Pixel 4a:

تتميز جوجل بأنها من شركات الهواتف الذكية القليلة التي تقدم أفضل البرامج لتشغيل الكاميرا في هواتفها، ومع ذلك، يعتبر إحدى المشكلات المستمرة في يخص تقنيات التصوير في هواتفها هي أن الكاميرا الأساسية في هاتف (Pixel 4a) تستخدم مستشعر (IMX 363) من شركة سوني، حيث يعتبر هذا المستشعر هو نفسه الذي استخدمته جوجل عام 2017 في هاتف (Pixel 2).

فعندما تستخدم كاميرا هاتف (Pixel 4a) للتصوير كثيرًا، من السهل اكتشاف القيود الموجودة في الكاميرا مقارنة بكاميرات بعض الهواتف التي يمكنك شراؤها بالسعر نفسه تقريبًا، في حين أن مستشعر بدقة 12 ميجابكسل يمكن أن يقدم بسهولة نتائج أفضل بشكل عام من الهواتف التي يمكنك شراءوها بالسعر نفسه، مثل: هاتف Galaxy A51 من سامسونج، إلا أنك سرعان ما ستبدأ في ملاحظة فقدان التفاصيل عند اقتصاص الصور بسبب انخفاض دقة المستشعر.

وحتى إذا قررت جوجل عدم تضمين مستشعر جديد في هاتف (Pixel 5a) القادم، فلا يزال بإمكانها جعل كاميرا الهاتف أكثر تنوعًا بطرق أخرى، مثل: إضافة عدسة فائقة الاتساع مثل تلك الموجودة في الهواتف الأخرى ذات الميزانية المحدودة بدون رفع سعر الهاتف في الوقت نفسه.



3- شاشة تدعم معدل تحديث 90 هرتزًا:

عند النظر إلى شاشة هاتف (Pixel 4a) بصورة شاملة، فستجد إنها تحتوي على كل ما تريده تقريبًا من هاتف بهذا السعر المنخفض، مثل: حجم الشاشة المناسب ودقة الألوان، ولكن الشيء الوحيد الذي قد تفتقده هو دعم معدل تحديث أسرع من 60 هرتزًا.

ونظرًا إلى أن الهواتف ذات الميزانية المحدودة قد بدأت بتضمين شاشات تدعم معدل تحديث يصل إلى 90 هرتزًا، مثل: هاتف OnePlus Nord N100، فهذه ميزة يمكن أن تضيفها جوجل في هاتف (Pixel 5a) القادم بسهولة دون رفع سعره، كما إنها تعتبر ميزة أكثر واقعية من الميزات الأخرى، مثل: دعم الشحن اللاسلكي أو مقاومة الماء التي توجد عادةً في الهواتف الرائدة.

4- المزيد من خيارات الألوان:

أصدرت جوجل هاتف (Pixel 4a) في عام 2020 بلون واحد فقط هو: الأسود، حيث تخلت عن أسلوبها المعتاد في توفير الكثير من خيارات الألوان كما شاهدناه في الطرز السابقة، ومع إنها أصدرت لاحقًا نموذج بلون يقارب اللون الأزرق، لكنها وفرته في الولايات المتحدة واليابان فقط، لذا هذه المرة، نود أن نرى هاتف (Pixel 5a) يأتي بالمزيد من خيارات الألوان التي تتوفر في جميع الأسواق لمنح المستخدمين المزيد من الخيارات.

الجدير بالذكر يمكنك الآن شراء هاتف Pixel 4a 5G من أمازون السعودية بسعر 3,499 ريالًا سعوديًا، بالإضافة إلى الشحن المجاني.





