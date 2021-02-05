يوتيوب تنهي دعم جهاز Apple TV لعام 2012

بدءًا من الشهر المقبل، لن تكون منصة يوتيوب متاحة للبث عبر الجيل الثالث من أجهزة Apple TV، التي تم إصدارها للمرة الأولى في عام 2012.

وأبلغت التقارير أنه يتم عرض رسالة للمستخدمين تحذرهم من التغيير القادم، ولا يتأثر بالتغير أجهزة الجيل الرابع والخامس من آبل اللذان تبيعهما الشركة حاليًا ويعملان بنظام tvOS ولهما متجر تطبيقات مدمج.

وتقول الرسالة الكاملة التي يتم عرضها للمستخدمين: ابتداءً من أوائل شهر مارس، لن يعود تطبيق يوتيوب متوفرًا عبر أجهزة Apple TV من الجيل الثالث.

وأضافت: لا يزال بإمكانك مشاهدة يوتيوب على أجهزة الجيل الرابع والخامس أو آيفون أو آيباد.

ويمكنك أيضًا بث يوتيوب باستخدام AirPlay من جهاز iOS الخاص بك مباشرةً إلى أي جهاز Apple TV من الجيل الثالث أو الأجيال الأحدث.

وفي حين أنه لن يكون من الممكن قريبًا تشغيل يوتيوب محليًا عبر أجهزة الجيل الثالث من Apple TV نفسها، يظل المالكون قادرين على بث الخدمة من آيفون أو آيباد بإستخدام AirPlay.

كما أن خدمات البث الأخرى تتراجع تدريجيًا عن دعم نماذج الجهاز القدمة، حيث سحبت HBO في العام الماضي تطبيقها HBO Now من أجهزة Apple TV من الجيلين الثاني والثالث، بعد تأخير الخطوة في البداية بسبب الوباء.

ولن تكون هذه التطبيقات هي الأخيرة أيضًا.

وبينما تعمل أجهزة آبل الأحدث عبر نظام التشغيل tvOS وتتميز بمتجر تطبيقات مدمج، فقد اعتمدت التطبيقات المضمنة في أجهزة البث القديمة من آبل على خدمات البث التي تعمل مباشرة مع آبل لتقديم الدعم.

ولطالما وضعت آبل دعم التطوير في أحدث إصدارين من أجهزة Apple TV التي تعمل بنظام تشغيل كامل يعتمد على iOS، واعتمدت أجهزة البث القديمة على ترتيبات خاصة بين آبل وموفري الفيديو لدعم التطبيقات.

وتوفر أجهزة التلفزيون الذكية التي تم بيعها في السنوات الأخيرة طرقًا أخرى لعرض يوتيوب عبر الشاشة الكبيرة باستخدام تطبيقات مدمجة و AirPlay و Chromecast مدمجين وأجهزة البث بأسعار معقولة، مثل Amazon Fire TV، الذي يعمل أيضًا مع خدمة بث الفيديو +Apple TV.





