Caviar Origin .. هاتف مستوحى من Vertu

عادةً ما تكتفي شركة Caviar الروسية بأخذ هواتف آيفون من آبل أو جالاكسي من سامسونج ووضع ما يكفي من الذهب والأحجار الكريمة عليها بحيث تبدو أنها قد خرجت من قبر الملك توت عنخ آمون.

ومع ذلك، فقد أرادت الشركة أن تفعل شيئًا خارج الصندوق المذهب عبر مفهوم Caviar Origin، وهو شيء فريد إلى حد ما.

واستوحت الشركة الهاتف من شركة Vertu للهواتف الفاخرة، التي كانت تصنع هواتف Vertu الكلاسيكية قبل المحاولة الفاشلة للانتقال من Nokia S40 إلى أندرويد.

واختارت Caviar هذه المرة نظام التشغيل أندرويد بشكل أساسي لدعم التطبيقات – وبرز واتساب باعتباره مهمًا للغاية بين مستخدمي Caviar، ويتم عرض تطبيقات أخرى أيضًا.

وبفضل نظام التشغيل أندرويد، سيتمكن المستخدمون من تثبيت أي تطبيق مطلوب، وبالإضافة إلى ذلك، يتم تثبيت واتساب أوليًا لأنه أحد أكثر التطبيقات استخدامًا لإرسال واستقبال الرسائل إلى الأصدقاء والزملاء والعائلة.

وما تزال التفاصيل شحيحة حول الهاتف الجديد من Caviar، ومن غير المعروف ما إذا كان يأتي بشاشة تعمل باللمس.

وأعادت Caviar تصميم الواجهة لاستخدام المفاتيح المرنة كما في السابق، وهناك لوحة مفاتيح هاتف قياسية لإدخال الأرقام والنص.

ولم تقرر الشركة بعد المواد التي يجب استخدامها مع هذا الهاتف، حيث إن الوحدة التي تراها في الصور وفي الفيديو هي مجرد نموذج أولي.

وتقول الشركة: إن Caviar Origin سيكون متاحًا في الربع الأخير من هذا العام مع أسعار تبدأ من 1000 دولار، دون وجود حد أقصى لأن تكلفة المعادن والأحجار الكريمة تفوق بكثير تكلفة الأجهزة الإلكترونية.

يذكر أن هذا ليس الهاتف الأول العامل بنظام أندرويد مع لوحة مفاتيح، إذ هناك بعض الأمثلة السابقة، لكن جميعها عبارة عن هواتف قابلة للطي، مثل LG Wine Smart.

ووفقًا للشركة، فإن هذا نموذج كلاسيكي ومحافظ لأولئك الذين يحبون النماذج ذات المجموعة البسيطة من الوظائف، مع حماية البيانات الشخصية، لكن مع تصميم حصري وفاخر أيضًا.





