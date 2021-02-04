Beosound Level من Bang & Olufsen مصمم ليدوم عقودًا

يعد Beosound Level من شركة Bang & Olufsen أحدث مكبرات الصوت المتصلة العاملة بالبطارية التابعة للعلامة التجارية الدنماركية.

ويدعم الجهاز أوامر التحكم الصوتية عبر مساعد جوجل والبلوتوث، ويمكنك أيضًا البث إليه عبر معايير AirPlay 2 و Chromecast و Spotify Connect.

وتقول Bang & Olufsen: إن Beosound Level يستخدم بنية معيارية تدعي أنها تجعله قابلًا للاستخدام في المستقبل، وهي ميزة مفيدة بالنظر إلى السعر المرتفع لمكبر الصوت الذي يبلغ 1499 دولار.

وبينما لا يزال من الممكن استخدام العديد من أجهزة الاستريو ومكبرات الصوت من منتصف القرن الماضي، إلا أن متوسط ​​عمر أنظمة الصوت المتكاملة الحديثة أقصر بكثير.

وتأمل Bang & Olufsen في أن يساعد التصميم المعياري الذي تستخدمه ضمن Beosound Level في الحفاظ على دعمه لفترة أطول، بالإضافة إلى تسهيل الإصلاح عند تعطل المكونات.

وتعتبر وحدة البث في Beosound Level مركزية في هذه الوحدة النمطية، التي تضم شريحة معالجة الإشارات الرقمية DSP للسماعة وتقنية الاتصال اللاسلكي ومجموعة الهوائي.

وتقول الشركة: إن هناك مساحة كافية للمعالجة في الأجهزة التي تأتي مع Beosound Level بحيث تكون قادرة على التعامل مع التحديثات في المستقبل القريب.

وتخطط الشركة لتقديم خدمة ترقية للمستخدمين المستعدين لإرسال أجهزتهم إلى الشركة لاستبدال وحدة البث عندما يصل الجهاز إلى الحد الأقصى.

وتعتبر بطارية Beosound Level معيارية أيضًا، وعلى عكس وحدة البث، يمكن استبدالها بواسطة المستخدم ببطارية مصممة خصيصًا للجهاز.

وتم تصنيف عمر البطارية بما يصل إلى 16 ساعة عند مستويات الصوت المعتدلة، وتنخفض إلى أربع ساعات عند مستويات الصوت القصوى.

وتشتمل الميزات الأخرى على مقياس تسارع مدمج يسمح للجهاز بضبط الصوت اعتمادًا على ما إذا كان يقف عموديًا أو أفقيًا أو معلقًا على الحائط، ويتوفر حامل الحائط بشكل منفصل مقابل 119 دولار.

ويحتوي الجهاز على خمس مكبرات صوت: اثنان بقياس 4 إنشات لإنتاج الترددات المنخفضة، وواحد كامل النطاق بقياس 2 إنشً، واثنان بقياس 0.8 إنشً لإنتاج الترددات العالية.

ويتم شحن الجهاز إما عبر منفذ USB-C ضمن مكبر الصوت نفسه أو عن طريق توصيل قابس مغناطيسي صغير يتم تشغيله عبر USB.

وحصل الجهاز على تصنيف IP54 لمقاومة الغبار والماء، وأدوات التحكم باللمس، وهو متوفر بتشطيبات خشبية أو قماشية.





