هل تتمكن سامسونج من جعل هاتف Galaxy S21 FE القادم أفضل هواتف 2021؟

تميز العام الماضي 2020 بالكثير من الهواتف الذكية الرائدة والمتوسطة والمنخفضة التكلفة، ولكن إذا كان هناك هاتف واحد سنتذكره بوضوح لسنوات قادمة، فهو هاتف (Galaxy S20 FE) ذو المواصفات الرائدة بسعر متوسط التكلفة من سامسونج.

وبصورة عامة فإن الهاتف نفسه ليس أكثر الأشياء المدهشة التي رأيناها على الإطلاق، ولكنه أُطلق في الوقت المناسب تمامًا وبسعر تنافسي للغاية، انتهى به الأمر إلى الحصول على لقب أفضل هواتف شركة سامسونج بشكل خاص وأفضل هاتف أندرويد بشكل عام يمكنك شراءه في 2020.



ومع أن هاتف (S20 FE) لديه الكثير من المزايا المشتركة مع طرازي (S20) و (S20 Plus) الرائدان، إلا أنه لا يزال هناك بعض الاختلافات الرئيسية للمساعدة في تبرير انخفاض سعره، حيث يأتي بتصميم من البلاستيك بدلًا من الزجاج، وشاشة مسطحة تمامًا بدون حافات، وجودة كاميرا منخفضة بعض الشيء، وسعة ذاكرة وصول عشوائية أقل .

ومع ذلك لم تؤثر هذه الاختلافات سلبًا في تجربة المستخدم في هاتف (S20 FE) بحسب العديد من المراجعات، ولكن بالمقارنة مع طرازي (S20) و (S20 Plus) الرائدان، كان من الواضح أنه وجود بعض الاختلافات لتبرير انخفاض السعر.



والآن، مع اطلاق سلسلة هواتف (جالاكسي إس 21) Galaxy S21 في شهر يناير الماضي، نحن ننتظر بالفعل الطراز نفسه (Galaxy S21 FE) في هذا العام، الذي من المتوقع أن يحتوي على العديد من المواصفات نفسها الموجودة في الطرز الرائدة من السلسلة الرئيسية.

بالإضافة إلى إتاحته بالسعر التنافسي نفسه الذي يبدأ به الطراز السابق (Galaxy S20 FE)، مما يجعله أفضل قيمة مقابل المال، ولكن نظرًا إلى ما يمكن أن تفعله سامسونج في الطراز القادم، فإن الأمور قد تصبح معقدة بعض الشيء، فماذا يجب على الشركة فعله بالضبط لتصدر المشهد مجددًا في عام 2021 في سوق الهواتف الرائدة المتوسطة التكلفة؟

هناك شيء واحد يجب أن تركز عليه الشركة، فإحدى المزايا اللافتة في هاتف (Galaxy S20 FE) للعام السابق، هو أنه يأتي بمعالج (Snapdragon 865) نفسه الموجود في طرز سلسلة هواتف (S20) الرئيسية، ولكن إذا كانت سامسونج تأمل في إصدار نسخة أقل تكلفة من هاتف (S21) الرائد مع تقديم الميزات نفسها، فإن الرجوع إلى طراز أقدم من معالج (Snapdragon 888) الذي تعمل به سلسلة هواتف (Galaxy S21) تبدو خطوة منطقية للغاية.



على سبيل المثال: يمكن لسامسونج أن تقدم معالج (Snapdragon 870) في هاتف (Galaxy S21 FE) القادم، حيث يتميز بالأداء القوي والسريع للغاية، ويدعم شبكات الجيل الخامس 5G واتصال (Wi-Fi 6)، ويمكنه تشغيل شاشات (+Quad HD) بمعدل تحديث يصل إلى 144 هرتزًا.

كما أن هناك خطوة ذكية يمكن أن تقوم بها سامسونج في طراز (Galaxy S21 FE) القادم، وهي تضمين جودة الكاميرا نفسها الموجودة في هواتف السلسلة الرئيسية، التي تعتبر قفزة هائلة في جودة الكاميرات لجذب المزيد المستخدمين لهذا الطراز المتوسط التكلفة.

وبالنسبة للشاشة، فمن المتوقع أن تُضمن الشركة شاشة من نوع (AMOLED) مع دعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

أما عن المواصفات الأخرى، فيمكن للشركة تضمين ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة داخلية للتخزين تبدأ من 128 جيجابايت، وتوفير الهاتف بسعر أقل في نطاق 600 دولارٍ، وفي النهاية سيكون لدي الشركة هاتف مميز للغاية سيجذب المزيد من المستخدمين وربما سيحافظ على لقب أفضل هاتف في عام 2021.

الجدير بالذكر أن هاتف Galaxy S20 FE يتوفر الآن في أمازون السعودية بسعر 2,999 ريالًا سعوديًا، ولكن الآن يمكنك الحصول عليه مع خصم 27%، أي بسعر 2,199 ريالًا سعوديًا بالإضافة إلى الشحن المجاني.





