كيفية التبديل إلى ميزة Google Discover في هاتف Galaxy S21

تعتبر ميزة (Google Discover) واحدة من ميزات نظام التشغيل أندرويد التي تجد ترحيب كبير من المستخدمين، فهي تتيح لهم الحصول على الأخبار والمعلومات ذات الصلة من مصادر متعددة عبر خلاصة (Google Discover) استنادًا إلى ما تراه أنظمة جوجل متطابقًا مع اهتماماتك.



تسمح لك معظم الهواتف التي تعمل بإصدار نظام التشغيل (أندرويد 11) Android 11 إما بالتبديل إلى خلاصة (Google Discover) أو تعيينها كخدمة افتراضية، ولكن يوجد بعض الشركات المصنعة للهواتف الذكية تجعل هذا التبديل صعبًا بعض الشيء.

وتعتبر شركة سامسونج واحدة من هذه الشركات، حيث لديها خدمة خاصة بها تُسمى (Samsung Free) مثبتة سابقًا في هواتفها، لعرض خلاصات الأخبار والعروض التلفازية، ولكن إذا كنت تعمل بإصدار واجهة المستخدم (One UI 3.1) والإصدارات الأحدث في هاتف (Galaxy S21) فيمكنك التبديل بسهولة من خدمتها الافتراضية إلى خلاصة (Google Discover).

إليك كيفية التبديل إلى خدمة موجز Google Discover في هاتف Galaxy S21:

اضغط طويلًا في أي مساحة فارغة في الشاشة الرئيسية لهاتف Galaxy S21 لإظهار خيارات التخصيص.

اسحب للجهة اليمنى للوصول إلى الشاشة الأولى حيث توجد الخلاصات.

في هذه الشاشة تأكد من تبديل الزر الموجود في الأعلى إلى وضع التشغيل.

قم بتحديد خلاصة (Google Discover) بدلًا من خدمة (Samsung Free).

ملاحظة: لا تتوفر هذه الخدمة إلا في هواتف سامسونج جالاكسي التي تعمل بإصدار نظام التشغيل أندرويد 11 وإصدار واجهة المستخدم (One UI 3.1) والإصدارات الأحدث، وهذا يقتصر حاليًا على هواتف (Galaxy S21) و (Galaxy S21 Plus) و (Galaxy S21 Ultra)، لكن من المتوقع أن تتلقي هواتف سامسونج الأخرى، مثل: (Note 20) و (Note 20 Ultra) و (S20 FE) هذا التحديث خلال الأشهر المقبلة.

بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت قد استخدمت بالفعل موجز (Google Discover) في هاتف ذكي آخر، فربما سيكون لديك فكرة عن مدى فائدة الحصول على قائمة منسقة من الأخبار والتحديثات المخصصة بحسب رغبتك.

ومع ذلك، يمكنك الاستمرار في استخدام خدمة (Samsung Free) المُعاد تصميمها حديثًا، حيث تسمح لك هذه الخدمة كما في خدمة جوجل بتحديد مصادر الأخبار والوسائط المفضلة لديك، كما إنها تتميز بإضافات لا تتوفر في خدمة جوجل، مثل: الألعاب المصغرة المضمنة والبرامج التلفازية المباشرة وغيرها الكثير.





