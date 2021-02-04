كيفية استخدام ميزة Find My AirPods للعثور على سماعاتك المفقودة

تتيح لك ميزة (العثور على سماعات أير بودز الخاصة بي) Find My AirPods من آبل العثور على سماعات الأذن اللاسلكية (AirPods) أو (AirPods Pro) أو سماعة الرأس اللاسلكية (AirPods Max) المفقودة باستخدام تطبيق (Find My) في هاتف آيفون أو جهاز آيباد أو حاسوب ماك.

إليك كيفية استخدام ميزة Find My AirPods للعثور على سماعات الأذن المفقودة:

الجدير بالذكر أن ميزة (Find My AirPods) ليست قوية، مثل: ميزة (Find My iPhone)، على سبيل المثال: يجب أن تكون سماعات (AirPods) متصلة بهاتف آيفون عبر البلوتوث حتى يمكنك العثور عليها، ولكن يمكن أن تظل مفيدة للغاية إذا فقدت سماعات الأذن اللاسلكية أو سماعة الرأس اللاسلكية الخاصة بك من آبل.

وهذا يعني أنه إذا كانت سماعات الأذن اللاسلكية (AirPods) بعيدة جدًا عن هاتف آيفون، فلن تحصل على موقعها الدقيق في الخريطة، ومع ذلك يمكنك الحصول على فكرة عن مكانها بالتقريب، وللقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

أولًا: كيفية العثور على سماعات AirPods في آيفون أو آيباد:

انتثل إلى (الإعدادات) في هاتف آيفون أو جهاز آيباد.

اضغط على تطبيق (العثور على) Find My.

اضغط على علامة تبويب (الأجهزة) Devices في أسفل الشاشة.

اضغط على اسم سماعة AirPods الخاصة بك.

سيظهر لك خريطة تبين مكان سماعة AirPods بالتقريب.

ثانيًا: كيفية العثور على السماعات باستخدام حاسوب ماك:

افتح متصفح الويب في حاسوب ماك.

انتقل الموقع التالي: icloud.com/find ، ثم قم بتسجيل الدخول باستخدام معرف آبل (Apple ID) الخاص بك.

اضغط على علامة التبويب (كل الأجهزة) All Devices.

اضغط على سماعات AirPods المفقودة.

في الخريطة التي تظهر لك يمكنك معرفة آخر مكان فقدت فيه سماعات AirPods.

ثالثًا: كيفية العثور على سماعة واحدة فقط:

إذا كانت سماعات الأذن اللاسلكية (AirPods) أو (AirPods Pro) منفصلة عن بعضها، فلن ترى سوى موقع سماعة واحدة في كل مرة على الخريطة، ومن ثم بعد العثور على إحدى السماعات التي رأيتها على الخريطة، قم بوضعها في علبة الشحن، ثم قم بتحديث الخريطة مرة أخرى للعثور على السماعة الأخرى.

رابعًا: كيفية تشغيل الصوت للعثور على السماعات المفقودة:

إذا كانت سماعات (AirPods) أو (AirPods Pro) قريبة من أي من أجهزة آبل، ومتصلة عبر البلوتوث، يمكنك تشغيل الصوت لمساعدتك في العثور عليها أو العثور على السماعة المفقودة في حالة العثور على الأخرى، سواء عبر iCloud.com في حاسوب ماك، أو تطبيق (Find My) في هاتف آيفون أو جهاز آيباد.

وفي حين أن الصوت المنبعث من سماعات (AirPods) قد لا يكون عاليًا جدًا، إلا أنه قد يكون عاليًا بما يكفي لمساعدتك في تحديد مكانها، خاصة إذا كنت في بيئة هادئة نسبيًا، مع ملاحظة أنه يجب أن تكون سماعات الأذن اللاسلكية خارج علبة الشحن الخاصة بها ومتصلة بهاتف آيفون أو آيباد في الوقت نفسه، وللقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى (الإعدادات) في هاتف آيفون أو جهاز آيباد.

اضغط على تطبيق (العثور على) Find My.

اضغط على علامة تبويب (الأجهزة) Devices في أسفل الشاشة.

اضغط على اسم سماعة AirPods المفقودة في القائمة إذا كان لديك عدة أجهزة متصلة.

في النافذة المنبثقة التي تظهر لك، اضغط على السماعة اليسرى أو اليمنى المفقودة، ثم اضغط على خيار (تشغيل الصوت) Play Sound في المنتصف.

ملاحظة: تجنب وضع السماعة التي عثرت عليها – في حالة العثور عليها سابقًا – في أذنك قبل تشغيل الصوت.

نقاط عليك الانتباه إليها أثناء أجراء عملية البحث عن سماعات AirPods المفقودة:

إذا كانت سماعات الأذن اللاسلكية (AirPods) أو (AirPods Pro) أو سماعة الرأس (AirPods Max) خارج نطاق البحث أو تحتاج إلى الشحن، فقد ترى فقط آخر موقع معروف لها، أو سيظهر لك عبارة (لم يتم العثور على موقع) No location found، أو (غير متصل) Offline.

يمكنك رؤية موقع سماعة الأذن (AirPods Max) في الخريطة لمدة تصل إلى 18 ساعة إذا كانت داخل حافظة الشحن الذكية، وعندما تكون خارج الحافظة يمكنك رؤية موقعها لمدة 72 ساعة.

إذا ظهر لك عبارتي (لم يتم العثور على موقع)، أو (غير متصل) فلا يمكنك تشغيل ميزة الصوت للعثور على السماعات اللاسلكية أو سماعة الرأس المفقودة، ولكن قد يمكنك الحصول على الاتجاهات الخاصة بآخر موقع كانت موجودة فيه، وإذا تم توصيلها مرة أخرى بالإنترنت، فستتلقى إشعارًا في جهازك الذي تستخدمه معها.

يُعد تطبيق (Find My) هو الوسيلة الوحيدة التي يمكنك من خلالها العثور على سماعاتك المفقودة أو تحديد مكانها، ولا توجد أي خدمة أخرى تقدمها آبل يمكنها العثور على سماعاتك أو تتبع مسارها أو الإشارة إليها بأي شكل آخر.





