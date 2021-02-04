إيلون ماسك: لا تشتري سيارة تيسلا أثناء منحدر الإنتاج

تتأثر جودة سيارات تيسلا في أي وقت تقوم فيه الشركة بزيادة الإنتاج بشكل كبير، كما اعترف الرئيس التنفيذي للشركة، (إيلون ماسك) Elon Musk، في مقابلة يوم 2 فبراير.

وقال ماسك أيضًا: إن تيسلا كانت تصنع السيارات بسرعة كبيرة قرب نهاية عام 2020 لدرجة أنها كانت تفسد وظائف الطلاء.

وتلقت تيسلا الكثير من الانتقادات لجودة سياراتها، خاصة بعد أن بدأت بصنعها بكميات كبيرة نسبيًا مع Model 3 و Model Y.

وكان (إيلون ماسك) صريحًا بشكل غير عادي بشأن مشاكل مراقبة الجودة في المقابلة مع محلل الصناعة (ساندي مونرو) Sandy Munro.

وقال ماسك في المقابلة: استغرق الأمر منا بعض الوقت لاستكمال عملية الإنتاج، ويسألني الأصدقاء: متى يجب أن أشتري سيارة تيسلا؟ وأقول له: إما أن تشتريها في البداية، أو عندما يصل الإنتاج إلى حالة مستقرة.

وأضاف: لكن أثناء منحدر الإنتاج هذا، من الصعب جدًا أن تكون في وضع التسلق العمودي والحصول على كل شيء بشكل صحيح في التفاصيل الصغيرة.

وسأل مونرو عن سبب وجود مشكلات في الطلاء مع سيارة Model 3 الجديدة، في حين أن سيارة أخرى تم بناؤها بعد شهر كانت أفضل، وأجاب ماسك أن تيسلا قد حسنت جودة الطلاء في نهاية العام الماضي، حتى خلال شهر ديسمبر.

وبينما يبلغ عمر Model 3 الآن أكثر من ثلاث سنوات، أمضت تيسلا معظم عام 2020 في محاولة لتحقيق هدف طموح حدده ماسك لبيع 500000 سيارة، ويبدو أن هذا الهدف أدى إلى المزيد من مشاكل الجودة مع الطلاء.

وقال ماسك: أحد الأشياء التي كانت تحدث عندما كنا نعمل على زيادة الإنتاج هو أن الطلاء لم يكن بالضرورة يجف بدرجة كافية.

ويشتهر مونرو بفحصه الدقيق لجميع أنواع السيارات، لكن انتقاداته بشأن سيارات تيسلا تحظى بشعبية خاصة، وكان فحصه لسيارة Model 3 في عام 2018 صعبًا بشكل خاص، حيث قارن الجودة بجودة كيا من التسعينيات.

وقال مونرو في ذلك الوقت: لا أستطيع تخيل كيف أطلقوا هذا، فيما قال ماسك في المقابلة: اعتقدت أن انتقاداتك كانت دقيقة.

وتمثل هذه المقابلة واحدة من أكثر المقابلات المميزة التي أجراها ماسك منذ فترة طويلة، كما تعمق هو ومونرو في عدد من موضوعات تيسلا الأخرى، مثل المقاعد المخصصة للشركة، وكيف تحاول تجنب مشكلات الجودة المماثلة مع Model Y والمرشد الآلي والمزيد.





