آبل وهيونداي تدفعان نحو صفقة Apple Car

أفاد تقرير إعلامي جديد صادر عن كوريا الجنوبية بأن شركة آبل تتجه إلى استثمار 4 تريليون وون (3.6 مليارات دولار) كجزء من التعاون بشأن Apple Car مع شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية في صناعة السيارات الكهربائية.

وبعد سنوات من التكهنات بأنها ستدخل في نهاية المطاف في مجال صناعة السيارات بسيارتها الخاصة، تقترب شركة آبل من إبرام الصفقة مع شركة هيونداي لتصنيع السيارة الكهربائية الذاتية التشغيل التي تحمل علامة آبل التجارية.

ومن المقرر مبدئيًا أن تدخل السيارة التي يطلق عليها اسم Apple Car، التي يتم تطويرها بواسطة فريق في آبل، حيز الإنتاج في عام 2024، وذلك بالرغم من أن المعلومات تشير إلى أن طرحها النهائي قد يتم تأجيله.

ولم يتم التوصل إلى اتفاق بين الشركتين، بالإضافة إلى ذلك، فإن آبل قد تقرر في النهاية الشراكة مع صانع سيارات آخر بشكل منفصل أو بالإضافة إلى العمل مع هيونداي.

وتخطط الشركة المصنعة لهواتف آيفون لبدء الإنتاج مع كيا وبناء سياراتها في منشأة صناعة السيارات في جورجيا بالولايات المتحدة.

وقد توقع الشركتان صفقة في 17 فبراير وتهدف إلى تقديم سيارات آبل في عام 2024، حيث لدى آبل هدفًا أوليًا لإنتاج 100 ألف سيارة سنويًا.

وأدت التقارير بشأن تفكير آبل بالتوسع في السيارات إلى تكهنات حول شركاء التصنيع المحتملين.

ولا يزال عمل تطوير سيارة العملاقة التكنولوجية في مرحلة مبكرة، وقد تستغرق الشركة نصف عقد على الأقل لإطلاق سيارة كهربائية مستقلة، ويشير ذلك إلى أن الشركة ليست في عجلة من أمرها بشأن قرارات الشراكة.

وتراجعت شركة هيونداي في الشهر الماضي عن بيان قالت: إنها تجري محادثات مع آبل، وعدلته لتقول: إنه تم الاتصال بها من شركاء محتملين لتطوير سيارات كهربائية مستقلة.

وتنافس سيارة آبل الكهربائية سيارات شركة تيسلا وشركات، مثل: Lucid و Nio، بالإضافة إلى الشركات المصنعة المعروفة، مثل: دايملر وفولكس فاجن.

ويمكن أن يكلف إنشاء مصنع للسيارات مليارات الدولارات ويستغرق سنوات، وهو على الأرجح السبب وراء حديث آبل مع الشركاء المحتملين.

كما سعت شركات التكنولوجيا الأخرى التي تسعى إلى التوسع في صناعة السيارات إلى إقامة شراكات.

وقالت فوكسكون، وهي شركة تجميع آيفون التايوانية، الشهر الماضي: إنها بصدد إقامة مشروع مع شركة صناعة السيارات الصينية Geely لتوفير خدمات الإنتاج والاستشارات لشركات السيارات العالمية.





