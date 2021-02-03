S9 .. سيارة كهربائية خارقة من Silk EV و FAW

أعلنت شركتا Silk EV و FAW عن إطلاقهما مشروعًا مشتركًا لتطوير سلسلة من المركبات الرياضية الجديدة الفائقة الفخامة والعالية الأداء للأسواق الصينية والعالمية.

ولا تمثل الشركة الإيطالية الناشئة الجديدة المسماة Silk EV مجرد محاولة أخرى لصنع سيارة كهربائية خارقة فقط، بل إنها أحدث سهم في جعبة مشروع الحزام والطريق الضخم في الصين.

وقالت Silk EV: إنها تشارك في تطوير سيارة خارقة فائقة الفخامة تسمى S9 في منطقة موطن لامبورغيني وفيراري مع شركة FAW الصينية لصناعة السيارات المملوكة للدولة.

ومن المفترض أن تكون S9 جزءًا من علامة Hongqi التجارية الصينية لصناعة السيارات، التي تعني العلم الأحمر، وقد تم تصنيعها في السابق حصريًا لمسؤولي الحكومة الصينية رفيعي المستوى قبل أن تصبح متاحة على نطاق واسع.

ولم تُصدر الشركتان أي مواصفات بخصوص S9، أو أي صور، بل مجرد صورة تشويقية.

وفي بيان صحفي، قالت شركة Silk EV: إن المركبات التي تصنعها مع FAW تجمع بين تجربة القيادة الديناميكية والمستدامة والحصرية مع استخدام أحدث التقنيات والابتكار، لجلب الجيل التالي من السيارات الفاخرة إلى الصين والعالم.

ويأتي إطلاق المشروع المشترك بعد إعلان Silk EV و FAW في شهر مايو 2020 عن خططهما لدمج أفضل قدرات الصين وإيطاليا في شراكة تجمع بين السيارات المتطورة والذكاء الاصطناعي والاتصال وحلول البطاريات المبتكرة وإنترنت الأشياء مع خبرة إيطاليا في التصميم والهندسة ذات المستوى العالمي.

ومن بين الأشياء القليلة التي تم الإعلان عنها هو أن السيارة صممها (والتر دي سيلفا) Walter de Silva، الذي صمم سيارات ألفا روميو وأودي ولامبورغيني، وترأس التصميم لمجموعة فولكس فاجن في أواخر عام 2000 وأوائل 2010.

ولطالما هدفت أفضل الشركات الناشئة الصينية العاملة في مجال السيارات الكهربائية إلى التوسع خارج البلاد، وذلك بالرغم من أن شركة واحدة فقط – XPeng – التزمت بهذا الوعد بعد أن بدأت عمليات التسليم إلى أوروبا في شهر ديسمبر.

وحافظ صانعو السيارات الأكبر والأكثر رسوخًا على تركيزهم على استغلال الفرصة الهائلة للسيارات الكهربائية الاستهلاكية داخل الصين، خاصة بعد أن بدأت الحكومة بتفضيل سيارات الطاقة النظيفة قبل بضع سنوات.

وفي حين أن إيطاليا منطقية كسوق مستهدف لتصنيع وبيع السيارة الخارقة، فهي أيضًا شريك سياسي منطقي لمشروع مثل هذا، حيث كانت أول دولة في مجموعة السبع الكبرى تؤيد مبادرة الحزام والطريق.

وقال (شو ليوبينج) Xu Liuping، رئيس مجلس الإداره وسكرتير الحزب في FAW، في بيان صحفي: إن المشروع المشترك مع Silk EV يمثل علامة بارزة في إطار مبادرة الحزام والطريق للصين وإيطاليا وصناعة السيارات العالمية.





