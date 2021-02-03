Poly Studio P21 شاشة تتضمن ميكروفون وكاميرا وإضاءة

أعلنت Poly، العلامة التجارية التي تم إطلاقها بعد أن اشترت شركة Plantronics لتصنيع سماعات الرأس، شركة Polycom لعقد المؤتمرات عبر الفيديو في عام 2018، عن مجموعة جديدة من معدات المكاتب لعصر العمل من المنزل.

وهناك كاميرا الويب الشخصية Poly Studio P5 بقيمة 130 دولار، وقطعة الفيديو الشخصية Poly Studio P15 بقيمة 600 دولار، وشاشة الاجتماعات الشخصية Poly Studio P21 بقيمة 815 دولار.

وتعتبر الشاشة مثيرة للاهتمام بشكل خاص، حيث إنها بقياس 21 إنشًا، وهي مصممة لتحقيق أقصى استفادة من مكالمات الفيديو.

وتتضمن الشاشة كاميرا ويب مدمجة مع مصراع خصوصية مادي وميكروفون ومكبرات صوت استريو مدمجة، كما يوجد زوج من الأضواء المحيطة على جانبيها الأيمن والأيسر لإبقاء وجهك مضاءً جيدًا في مكالمات الفيديو.

ويعمل حامل الشاشة كشاحن لاسلكي، وهناك أزرار اختصار لمكالمات الفيديو على طول الجزء السفلي من الشاشة، بما في ذلك زر لكتم صوت الميكروفون بسرعة.

ولا يوجد أي ذكر لدقة الشاشة أو نوع اللوحة في صفحة المنتج الخاصة بها، وتقوم Poly بالترويج لها على وجه التحديد على أنها شاشة عرض ثانية أو احتياطية، وذلك بالرغم من الإعلان عنها على أنها احترافية.

وتمثل قطعة الفيديو الشخصية عبارة عن كاميرا ويب بدقة 4K قادرة على إبقائك في الإطار تلقائيًا مع مكبر صوت وميكروفون مدمجين.

وهناك كاميرا الويب الشخصية بدقة 1080 بكسل مع تقريب رقمي يصل إلى 4x وموصل USB Type-A مدمج يتيح لك توصيل جهاز استقبال لاسلكي لسماعات الرأس مباشرة في الجزء الخلفي من الكاميرا.

وتحتوي كلتا الكاميرتين على مصاريع مدمجة للخصوصية، كما أنها تبيع كاميرا الويب Poly Studio P5 مقترنة باختيارك من الأجهزة الشخصية: بما في ذلك سماعة الرأس أو مكبر الصوت المحمول، بحيث تكون جاهزًا للعمل في ثوانٍ، بدءًا من 150 دولار.

وتعمل Poly في مجال مؤتمرات الفيديو منذ فترة، أولاً باسم Polycom ومن ثم Poly منذ تغيير علامتها التجارية في عام 2019.

ويأتي إطلاق أحدث منتجاتها بعد زيادة هائلة في عدد الأشخاص الذين يعملون من المنزل، التي من المتوقع أن تستمر لفترة طويلة بعد المخاطر الصحية المباشرة لمرور الوباء.

وشهد العام الماضي نقصًا في كاميرا الويب حيث قام الأشخاص بترقية إعدادات مكالمات الفيديو المنزلية، وتقول Poly: إن جميع المنتجات الثلاثة الجديدة ستكون متاحة بدءًا من شهر أبريل.





