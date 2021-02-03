OneDrive لنظام أندرويد يدعم الفيديو بدقة 8K

حدثت شركة مايكروسوفت تطبيق OneDrive لنظام أندرويد هذا الأسبوع بشاشة رئيسية جديدة ودعم ميزة سامسونج المسماة Motion Photos والقدرة على تشغيل مقاطع الفيديو بدقة 8K.

وتتضمن الشاشة الرئيسية الجديدة وصولاً سريعًا إلى الملفات الحديثة والملفات غير المتصلة بالإنترنت وميزة في مثل هذا اليوم On This Day في OneDrive التي تذكرك بصورك القديمة.

وتم تضمين دعم ميزة سامسونج Motion Photos أيضًا في هذا التحديث، مما يسمح لمالكي هواتف سامسونج بتشغيل الصور الملتقطة من خلال هذه الميزة في تطبيق OneDrive أو عبر الإنترنت.

وتعمل هذه الصور مثل Live Photos من آبل وتلتقط صورة ثابتة إلى جانب عدة ثوان من الفيديو والصوت قبل الالتقاط.

وتقول مايكروسوفت: إن تشغيل ميزة سامسونج Motion Photos يتم طرحها في جميع أنحاء العالم وتتطلب إصدار أندرويد أو إصدار أحدث.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد جلبت مايكروسوفت دعمًا لتشغيل مقاطع الفيديو بدقة 8K عبر هواتف سامسونج المتوافقة، مثل: Galaxy S21 الجديد أو S20 العام الماضي.

وبينما كنت دائمًا قادرًا في السابق على تخزين مقاطع الفيديو بدقة 8K عبر OneDrive، فإن الخدمة تدعم الآن تشغيل هذ الفيديوهات عبر الشاشات والأجهزة المتوافقة.

وقد يغري ذلك أكثر لتخزين فيديوهات بدقة 8K عبر خدمة التخزين السحابي من مايكروسوفت، لا سيما عندما يدعم OneDrive الآن ملفات تصل إلى 250 جيجابايت.

وعند مشاركة Motion Photo في OneDrive، يمكن للمستلم تشغيل Motion Photo إذا كان يشاهدها عبر OneDrive لنظام أندرويد أو نسخة الويب من خدمة التخزين السحابية.

ويركز التحديث الجديد لتطبيق OneDrive لنظام أندرويد كثيرًا على هواتف سامسونج، وهو مثال على الشراكة المستمرة بين سامسونج ومايكروسوفت.

وتعمل كلتا الشركتين على مجموعة متنوعة من الطرق لدمج برامج مايكروسوفت وخدماتها في هواتف سامسونج، وهناك أيضًا شراكة للألعاب السحابية من خلال xCloud.

ومن المحتمل أن يكون هذا هو التحديث الأكبر الذي شهده منافس Google Drive منذ بعض الوقت، مع تأثر بعض المظهر والشعور بالعديد من خدمات التخزين السحابية المماثلة في السوق.





