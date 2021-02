macOS Big Sur يُحسن استخدام تطبيقات iPad

أصدرت شركة آبل آخر تحديث لنظام macOS Big Sur 11.2 للجمهور مع موثوقية البلوتوث المحسنة وعدد قليل من إصلاحات الأخطاء.

كما طرحت الإصدار التجريبي الأول للمطورين لأغراض الاختبار من macOS Big Sur 11.3، الذي يوفر مزيدًا من التحسينات عبر متصفح سفاري والتذكيرات و Apple Music و Apple News والتطبيقات الأخرى.

ويأتي الإصدار الأخير مع عدد من الميزات الجديدة والتحسينات المشابهة لما رأيناه مع الإصدار التجريبي الأول من iOS 14.5.

ويحاول تحديث macOS Big Sur 11.3 تحسين تجربة تشغيل تطبيقات آيفون وآيباد عبر أجهزة M1 Mac، التي يمكن أن تكون صعبة قليلاً في هذه المرحلة المبكرة دون شاشة تعمل باللمس.

وتظهر تطبيقات iPadOS الآن أكبر من ذي قبل – إذا كان حجم الشاشة يسمح بذلك – ويجد مختبرو الإصدار التجريبي لوحة تفضيلات جديدة لتطبيقات آيفون وآيباد، التي تتيح لهم تخصيص أوامر لوحة المفاتيح “بدائل اللمس” بشكل أفضل.

وتتيح “بدائل اللمس” بدائل لوحة المفاتيح لإيماءات النقر والتمرير والسحب، وتمكين الإيماءات المتعددة الأصابع باستخدام مفتاح الخيار ولوحة التتبع.

ويجعل macOS Big Sur 11.3 صفحة بدء سفاري أكثر قابلية للتخصيص، مما يتيح لك إعادة ترتيب الأقسام المختلفة (المفضلة وقائمة القراءة واقتراحات سيري وما إلى ذلك) حسب رغبتك.

ويكتسب المطورون القدرة على إنشاء ملحقات يتم تشغيلها في صفحة علامة التبويب الجديدة، ويمكنهم أيضًا الاستفادة من الواجهة الجديدة لبرمجة التطبيقات لخطاب الويب لدمج التعرف على الكلام عبر صفحات الويب الخاصة بهم.

وبالنسبة إلى تطبيق التذكيرات، ستتمكن من فرز التذكيرات بناءً على العنوان أو التاريخ أو الأولوية أو تاريخ الإنشاء.

ومع هذا التحديث، تتيح لك آبل طباعة تذكيراتك بسهولة إذا كانت النسخة الورقية قد تكون مفيدة عند الذهاب إلى المتجر أو إكمال مهام أخرى.

ويحصل تطبيق Apple Music على تعديلات صغيرة، مثل اختصار لقوائم التشغيل المخصصة Made for You، ويتم أيضًا تمييز الأحداث الخاصة المباشرة والقادمة في علامة التبويب For You.

ويخضع تطبيق Apple News لبعض التحسينات في التصميم في علامة التبويب Apple News Plus لتسهيل الوصول إلى المجلات والصحف وتنزيلها.

ومثل تحديث iOS 14.5 القادم، يضيف macOS Big Sur 11.3 دعمًا لأحدث أذرعة تحكم Xbox و PlayStation، ويأتي التوافق نفسه مع أجهزة آبل المحمولة كجزء من iOS 14.5.