هواوي تجلب هاتف Mate X2 القابل للطي في 22 فبراير

تستعد شركة هواوي الصينية للإعلان عن هاتفها الرائد الجديد القابل للطي المسمى Mate X2 في وقت لاحق من هذا الشهر، وذلك وفقًا لما نشرته الصفحة الرسمية للشركة عبر منصة التدوين الصينية Weibo.

وبناءً على الاسم، يبدو أن Mate X2 يجب أن يكون متابعة جوهرية لهاتف Mate X الأصلي أكثر من آخر هاتف قابل للطي من هواوي، وهو Mate XS الأسرع والمعدل قليلاً.

وبالرغم من الشائعات السابقة حول احتمال قيام هواوي بالتخلي عن أعمالها الاستهلاكية، إلا أن الشركة لا تزال تمضي قدمًا في طرح هاتف رائد جديد – حتى أنه قابل للطي – في وقت لاحق من هذا الشهر.

وتوضح الصورة التشويقية أن الشاشة المرنة تطوى إلى الداخل هذه المرة، على عكس Mate Xs و Mate X، حيث كانت تتضمن شاشات قابلة للطي مواجهة للخارج.

وبالنظر إلى أن هواوي ابتعدت عن تصميمات النماذج الأولية المشابهة لهاتف سامسونج Galaxy Fold وخليفته، فمن المثير للاهتمام أن نرى الشركة تستدير 180 درجة بشأن هاتفها القابل للطي القادم.

وبخلاف ذلك، ليس هناك الكثير من التفاصيل بشأن Mate X2 حتى الآن، ومن المحتمل أن يتضمن معالج Kirin 9000 نفسه الموجود في Mate 40 Pro.

وربما لن تتمكن هواوي من تضمين تطبيقات وخدمات جوجل، مما يحد من صلاحية الجهاز خارج الصين ما لم يتغير شيء بشكل غير متوقع بسرعة مع نهج إدارة بايدن الجديد للعقوبات.

واستخدم (ريتشارد يو) Richard Yu، الرئيس التنفيذي لمجموعة هواوي لأعمال المستهلكين، هاتف Mate X2 لبعض الوقت، وقال: إنه مليء بالمفاجآت.

ووفقًا للتفاصيل المتوفرة، فإن الجهاز يأتي بأبعاد 161.8×145.8×8.2 ميليمتر، ويحتوي على شاشة رئيسية بقياس 8.01 إنشات، بينما يبلغ حجم الشاشة الثانوية 6.45 إنشات.

وتأتي الشاشة الرئيسية بدقة 2480×2220 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز، ويتم تزويد الشاشة من سامسونج و BOE.

ومن المتوقع أيضًا أن يحتوي الهاتف القابل للطي على بطارية بسعة 4400 ميلي أمبير، ويدعم الشحن السريع بقدرة 66 واط.

ولن تستخدم الشركة الزجاج الفائق النحافة UTG، لكنها تختار البوليميد CPI المقاوم للخدش العديم اللون.

وبالنظر إلى النقص الحاد في معالجات هواوي المحمولة الرائدة، فإن هناك أسئلة عن عدد الوحدات التي يمكن للشركة شحنها، وإذا كان لديها وحدات كافية لبيعها خارج الصين هذه المرة.

وبالرغم من العقوبات الأمريكية، تظهر البيانات الأخيرة الصادرة عن شركة أبحاث السوق Canalys أن هواوي لا تزال تتصدر سوق الهواتف الذكية في الصين.

ويمكن أن تتراجع هواوي عن الصدارة إذا لم يتم رفع الحظر على استخدام التكنولوجيا الأمريكية من الإدارة الأمريكية الجديدة.





