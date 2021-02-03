كيفية إيقاف ميزة التبديل التلقائي لسماعات AirPods في حاسوب ماك

يأتي إصدار نظام تشغيل حواسيب ماك (macOS Big Sur) وإصدار نظام التشغيل (آي أوإس 14) iOS 14 بميزة جديدة تتيح لك التبديل التلقائي لسماعات الأذن اللاسلكية (أير بودز) AirPods و(أير بودز برو) AirPods Pro وسماعة (أير بودز ماكس) AirPods Max، بين أجهزة آبل التي تستخدمها بسهولة دون تدخل منك.

ومن المفترض أن تجعل هذه الميزة الجديدة اختيار أجهزة الاستماع أسهل من حيث اختيار نوع الجهاز بدون أي تدخل منك، لكنها بالنسبة لبعض المستخدمين قد تكون مزعجة، خاصة إذا كنت تستخدم جهاز معين مع سماعة الأذن اللاسلكية (AirPods).

إليك كيفية إيقاف ميزة التبديل التلقائي لسماعة AirPods في حاسوب ماك:

تنبع أهمية إيقاف هذه الميزة على وجه الخصوص، إذا كنت تستخدم العديد من أجهزة آبل في المنزل، وترغب عادة في استخدام جهاز معين مع سماعات الأذن اللاسلكية (AirPods)، فمن المحتمل أن تتمتع بتجربة أفضل إذا قمت بإيقاف هذه الميزة، وللقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

اضغط على أيقونة آبل في شريط القوائم.

من القائمة التي تظهر لك، اختر (تفضيلات النظام) System Preferences.

اضغط على خيار (البلوتوث) Bluetooth.

اضغط على خيار (الخيارات) Options الذي يظهر بجوار اسم سماعة الأذن اللاسلكية الخاصة بك.

في النافذة التي تظهر لك، اضغط على سهم القائمة المنسدلة الموجود بجوار خيار (Connect to This Mac).

من القائمة التي تظهر لك، حدد خيار (عند آخر اتصال بحاسوب ماك هذا) When Last Connected to This Mac.

اضغط على خيار (تم) Done، ثم أغلق النافذة.

من الآن ولاحقًا، يمكنك توصيل سماعة الأذن اللاسلكية (AirPods) يدويًا بحاسوبك إذا كنت ترغب في استخدامه للاستماع إلى المحتوى أو الاتصال عبر الحاسوب.

ملاحظة: إذا كنت تريد استخدام السماعة مع جهاز آخر من أجهزة آبل الخاصة بك، فيمكنك التبديل إليها عن طريق تحديدها في قسم AirPlay في مركز التحكم، كما يمكنك أيضًا استخدام تطبيق، مثل: (AirBuddy) للحصول على تجربة اتصال أفضل وإدارة سماعات الأذن اللاسلكية وسماعات الرأس من آبل مع حاسوب ماك.



الجدير بالذكر أن آبل تخطط لإجراء تحديثات لسماعات (AirPods) الخاصة بها ومتوقع إطلاقها خلال هذا العام، وذلك سعيًا منها للاستفادة من نجاح منتج يتمتع بنجاح هائل للغاية، وذلك بحسب تقرير حديث من وكالة بلومبرج الإخبارية.



جاء بالتقرير أن تصميم سماعات الأذن اللاسلكية القادمة المحدثة المنخفضة المواصفات مشابه لسماعات (AirPods Pro) الحالية، مع مقابض أقصر، ورؤوس للأذن قابلة للاستبدال.

كما تتطلع آبل أيضًا إلى تحسين عمر البطارية، ولكن في الوقت نفسه بحسب التقرير، فإن الطراز القادم من سماعات (AirPods) لن يحتوي على ميزة إلغاء الضوضاء النشيطة، الموجودة في سماعات (AirPods Pro).





