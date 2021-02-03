سوني باعت 4.5 ملايين PlayStation 5 العام الماضي

شحنت شركة سوني اليابانية العملاقة للإلكترونيات والإعلام 4.6 ملايين منصة PlayStation 5 في جميع أنحاء العالم في عام 2020، كما كشفت المعلومات المنشورة جنبًا إلى جنب مع تقرير أرباح الشركة الأخير.

ويسلط الرقم الضوء على قدرة سوني الحالية على إنتاج المنصة بكميات كبيرة، التي كان من الصعب للغاية شراؤها منذ إطلاقها في شهر نوفمبر.

وانخفض الطلب على PlayStation 4 بشكل كبير على أساس سنوي، حيث تم شحن 1.4 مليون وحدة في الربع من أكتوبر إلى ديسمبر – بانخفاض 77 في المئة عن العام السابق.

وتمكنت شركة سوني من بيع عدد أقل من أجهزة PlayStation 4 في ربع العام مقارنة بما كانت عليه في الفترة من يوليو إلى سبتمبر.

وكان أداء أعمال ألعاب سوني بشكل عام أفضل بكثير مما كان عليه قبل عام، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 40 في المئة لتصل إلى 883.2 مليار ين (8.4 مليارات دولار) مدفوعة جزئيًا بمبيعات PlayStation 5.

وارتفعت أرباح التشغيل بنسبة 50 في المئة لتصل إلى 80.2 مليار ين (763.3 مليون دولار) بسبب ارتفاع مبيعات الألعاب، واشتراكات PlayStation Plus، وتحسين هوامش الربح لأجهزة PS4.

ومع ذلك، تشير سوني إلى أن النفقات المتعلقة بإطلاق PlayStation 5 عوضت عن بعض مكاسبها في الأرباح، وتؤكد أيضًا أن أجهزة PlayStation 5 نفسها تُباع بأقل من تكاليف صنعها.

وتم تكبد خسارة بسبب نقاط الأسعار الإستراتيجية لأجهزة PlayStation 5 التي تم تعيينها أقل من تكاليف التصنيع، كما تقول الشركة.

ورفعت الشركة اليابانية توقعات أرباحها للعام بأكمله بمقدار الثلث مع استفادتها من الطلب المتزايد على ألعاب الفيديو والموسيقى والأفلام حيث يستمتع الناس بالترفيه المنزلي وسط عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا.

وتتوقع سوني الآن 940 مليار ين (8.95 مليارات دولار) من الأرباح التشغيلية في 12 شهرًا حتى مارس مقارنة بتوقعاتها السابقة البالغة 700 مليار ين.

وقفزت الأرباح التشغيلية للربع الثالث بنسبة 20 في المئة لتصل إلى 359.2 مليار ين مقارنة بالعام الماضي.

ومن المتوقع أيضًا أن يشجع الانتقال إلى المنصة الجديدة اللاعبين على الانتقال إلى التنزيلات عبر الإنترنت أو خدمات الاشتراك، مما يساعد سوني في تعزيز ربحية منصتها للألعاب.

واشتهرت سوني تاريخيًا بأجهزة، مثل مشغل الموسيقى Walkman وأجهزة التلفاز، وقد استثمرت بشكل كبير في السنوات الأخيرة في تعزيز المحتوى الترفيهي وأعمال التوزيع.

وفي الوقت نفسه، تعمل سوني على تبسيط أعمالها في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية، مع خطط هذا العام لإغلاق مصنع في ماليزيا يقوم بتصنيع معدات الصوت المنزلية وسماعات الرأس وغيرها من المنتجات.





