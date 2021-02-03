أعمال جوجل السحابية خسرت 5 مليارات دولار العام الماضي

تجاوزت ألفابت، الشركة الأم لشركة جوجل، توقعات المبيعات الفصلية لأعمالها الإعلانية والسحابية، بدعم جزئي من الوباء، وقالت: إنها تستأنف الإنفاق الكبير على التوظيف وبناء المنشآت.

واستفادت جوجل، التي تحقق إيرادات من الإعلانات عبر الإنترنت أكثر من أي شركة أخرى، من عمليات الإغلاق التي دفعت عملاء التجزئة والعملاء الآخرين عبر الإنترنت، مما ساعد على تعويض التخفيضات من معلني السفر والترفيه.

وقال (سوندار بيتشاي) Sundar Pichai، الرئيس التنفيذي لشركة ألفابت: كانت منتجات جوجل ودعمها شريان حياة لملايين الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تضررت بشدة من الوباء.

وكان نمو مبيعات ألفابت لعام 2020 بنسبة 13 في المئة هو أبطأ زيادة منذ عام 2009 عندما سجلت نموًا بنسبة 8.5 في المئة.

ومع ذلك، بالتوازي مع تخفيضات الإنفاق، زادت ألفابت مخزونها النقدي بمقدار 17 مليار دولار في عام 2020 إلى 137 مليار دولار.

ومع نشر لقاحات فيروس كورونا وارتفاع الإنفاق الإعلاني، فإن الشركة تعود إلى توسيع أعمالها السحابية مع الموظفين ومراكز البيانات ودمج الذكاء الاصطناعي في المزيد من الخدمات.

وقالت ألفابت: إن أعمال جوجل السحابية سجلت خسارة تشغيلية قدرها 1.24 مليار دولار في الربع الأخير وخسارة قدرها 5.6 مليارات دولار لعام 2020، أي نحو 21 في المئة أكثر من الخسارة السنوية لعام 2019.

ولطالما واجهت جوجل أسئلة حول ما إذا كان يمكنها تحويل الأموال من نشاطها الإعلاني إلى مشروع مربح حديثًا، وأقر بيتشاي بأن الوصول إلى هذا الهدف قد يستغرق بعض الوقت.

وبدعم من 3 مليارات دولار من مكاسب الاستثمار غير المحققة في الشركات الناشئة، ارتفعت أرباح ألفابت في الربع الرابع بنسبة 43 في المئة لتصل إلى 15.2 مليار دولار.

واستحوذ نشاط إعلانات جوجل، بما في ذلك يوتيوب، على 81 في المئة من مبيعات ألفابت القياسية البالغة 56.9 مليار دولار في المبيعات الفصلية، التي ارتفعت بنسبة 23 في المئة مقارنة بالعام الماضي.

وبلغت مبيعات الخدمات السحابية، المستفيدة أيضًا من الوباء، 3.83 مليارات دولار، أو 13.1 مليار دولار للعام بأكمله، بزيادة 46 في المئة عن 2019.

وقالت ألفابت: إنها تتوقع زيادة قدرها 2.1 مليار دولار في نتائج التشغيل في عام 2021 بعد أن أدى التقييم الجديد إلى إطالة العمر الإنتاجي لخوادمها ومعدات الشبكات لمدة عام أو أكثر.

وتتقلص ريادة جوجل في سوق الإعلان عبر الإنترنت العالمي حيث أصبحت أمازون تمثل تهديدًا أكبر، إلى جانب نمو البائعين الذين يركزون على الصين، مثل علي بابا، بسرعة.





