PowerShot PICK .. كاميرا آلية تعمل بالذكاء الاصطناعي

تحتضن شركة كانون المستقبل المليء بالذكاء الاصطناعي عبر كاميرا آلية جديدة غريبة تسمى PowerShot PICK، التي يقارب حجمها حجم علبة العصير، مما يجعلها محمولة، لكن لا يمكن وضعها في الجيب.

ويمكن العثور على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في كل منتج من منتجات الإلكترونيات الاستهلاكية تقريبًا هذه الأيام، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

ويبدو أن شركة كانون المصنعة للكاميرا تعتمد على قدرة الذكاء الاصطناعي هذه لبيع فكرة PowerShot PICK، وهي كاميرا روبوتية صغيرة يمكنها تتبع أهدافها وأخذ اللقطات عندما يحين وقت التقاط الصورة المثالية.

ويدور هذا الجهاز الصغير ويحافظ على أهدافه في الرؤية، ويأخذ الأوامر أو يلتقط اللقطات من تلقاء نفسه، وتتخذ كانون خطوة متقدمة نحو القضاء على المصورين باستخدام كاميرا PowerShot PICK الآلية.

وبالرغم من أن الكاميرا لا تنتقل من مكان إلى آخر، إلا أنه يمكنها تدوير جسمها وعدستها عبر محورين لمتابعة الأهداف.

وتشبه الكاميرا الجديدة من كانون إلى حد ما كاميرا الأمان الذكية أو جهاز Portal من فيسبوك، لكن من المفترض أن يتم اصطحابها معك أينما ذهبت، وتثبيتها على عصا السيلفي، وما إلى ذلك.

ويبدو أن شركة الكاميرات تقوم بالتحوط من رهاناتها من خلال تقديم PowerShot PICK ليس كمنتج للبيع بالتجزئة ولكن من خلال موقع التمويل الجماعي الياباني Makuake، حيث تخطت هدفها البالغ 10000 دولار.

ويُظهر الفيديو الترويجي للحملة استخدام PICK في مجموعة متنوعة من الظروف: التعرف على الوجوه والتقاط الصور خلال الحفلة، وتتبع شخص يركب دراجة حول فناء منزله، وتفعيل نفسها عند الطلب في مطبخ شخص ما ومتابعة مكانه.

وتتضمن الكاميرا مستشعرًا صغير الحجم بقياس 1/2.3، وبدقة 12 ميجابكسل، لكن يجب أن تساعد عدسة التكبير بفتحة F/2.8 وميزة تثبيت الصورة في الإضاءة غير المستوية، مع تقريب 4x.

ويتم تخزين الصور مباشرة عبر فتحة بطاقة microSD، لكن يمكن مشاركتها بسرعة عبر منصات التواصل الاجتماعي من خلال تطبيق الهاتف المحمول.

ويمكن للكاميرا التجريبية تحليل المشهد وتحديد الأشخاص وتتبع وجوههم ثم باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد اللحظة المثالية لالتقاط الصورة، وتجمع PowerShot PICK بين تقنية كانون البصرية ومعالجة الفيديو والذكاء الاصطناعي.





