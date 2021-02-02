5 أشياء يمكنك شراؤها بدلًا من هاتف سوني Xperia Pro الباهظ التكلفة

أطلقت شركة سوني خلال الأسبوع الماضي هاتفها الجديد (Xperia Pro) في الولايات المتحدة، الذي يأتي بسعر 2500 دولارٍ، وتؤكد الشركة أن هذا الهاتف موجه بشكل خاص للمستخدمين المحترفين وبالتحديد المصورين، حيث تأمل أن يستخدموا مدخل HDMI لتحويل الهاتف إلى شاشة كاميرا خارجية واتصال 5G لتحميل اللقطات أو البث المباشر بسرعة، وهذا ما يبرر سعره الباهظ.



ومع أنه ليس أغلى هاتف ذكي يعمل بنظام التشغيل أندرويد ظهر حتى الآن، إلا أنه بالتأكيد من بين أغلى الهواتف التي أُطلقت في السوق الأمريكية، ومع وضع كل هذا في الاعتبار، نقدم لك بعض الأشياء التي يمكنك – وربما ينبغي عليك – شراؤها بدلاً من هاتف (Xperia Pro) باهظ التكلفة من سوني.

1- شراء ثلاثة من هواتف Galaxy S21:

لا يحتوي هاتف (جالاكسي إس 21) Galaxy S21 الذي يبدأ بسعر 800 دولارٍ على المواصفات الرائعة التي يأتي بها هاتف (Xperia Pro)، مثل: مدخل HDMI أو شاشة بدقة 4K، ولكن في الوقت نفسه تحصل على شاشة من نوع (Dynamic AMOLED 2X) ومعدل تحديث عالٍ يصل إلى 120 هرتزًا، بالإضافة الميزات الشائعة الأخرى، مثل: الشحن اللاسلكي، ومقاومة الماء والغبار بمعيار IP68.

ومن ثم بدلًا من انفاق مبلغ 2500 دولارٍ على هاتف واحد، يمكنك الحصول على ثلاثة نماذج من هاتف (Galaxy S21)، أو إذا كنت ترغب حقًا في تحقيق أقصى استفادة، فيمكنك الحصول على نموذجان من هاتف سامسونج (Galaxy S21 Ultra) الذي يأتي بميزات أعلى، مثل: شاشة أعلى دقة، وبطارية أكبر، وكاميرا خلفية رباعية العدسات، منها: عدستين تدعمان التكبير البصري المزدوج بقدرة 3x و 10x، والتكبير الفائق الدقة حتى 100x لتصوير أفضل بكثير، وهذه أول مرة تستخدم فيها سامسونج نظامًا مزدوجًا للتقريب



ويتوفر هاتف Galaxy S21 Ultra للطلب سابقًا من موقع أمازون السعودية بسعر 5,199 ريالًا سعوديًا بالإضافة إلى الشحن المجاني.

2- شراء 5 نماذج من منصة الألعاب PlayStation 5:

مقابل سعر هاتف (Xperia Pro) يمكنك شراء خمسة نماذج من جهاز (PlayStation 5) الذي يأتي بمحرك الأقراص، أو ستة نماذج من الطراز الرقمي، ومع أنه في الوقت الحالي قد يكون العثور على خمسة نماذج دفعة واحدة أمر صعبًا للغاية نظرًا لنقص المخزون المستمر.

كما يتوفر جهاز PlayStation 5 في موقع أمازون السعودية بسعر 3,499 ريالًا سعوديًا فقط بالإضافة الشحن المجاني.

3- الاشتراك في الخطة المميزة في نتفليكس لمدة 11 عام ونصف:

يبلغ سعر الاشتراك في (الخطة المميزة) Premium في منصة بث المحتوي (نتفليكس) في الولايات المتحدة 18 دولارًا شهريًا – تختلف باختلاف البلدان – حيث تتيح لك هذه الخطة إمكانية الوصول غير المحدود إلى كل المحتوى في الخدمة على أي جهاز، مع إمكانية بث المحتوى بدقة عالية و Ultra HD و 4K، ويسمح لأربعة شاشات ببث المحتوى في وقت واحد.

لذا بدلًا من إنفاق مبلغ 2500 دولار على هاتف واحد، يمكنك الاشتراك في الخطة المميزة في نتفليكس لمدة 138 شهرًا أو 11 عام ونصف، بالإضافة إلى ذلك ونظرًا للتحول المتسارع في تقنيات البث فربما خلال هذه المدة الزمنية قد تتمكن من مشاهدة المحتوى بدقة 8K بدلًا من دقة 4K المتوفرة حاليًا بخطة اشتراكك الحالية.

4- شراء حاسوب ماك بوك برو يعمل بمعالج M1:

يعتبر حاسوب (MacBook Pro) بقياس 13 بوصة من أقوى حواسيب آبل الجديدة التي تعمل بمعالج (M1) – الذي يُعد أقوى معالج صنعته آبل على الإطلاق – ومن ثم بدلًا من شراء هاتف سوني (Xperia Pro) الباهظ الثمن شراء حاسوب (MacBook Pro).

يعمل حاسوب (MacBook Pro) بالمعالج الجديد مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت وقرص تخزين مدمج من نوع SDD بسعة 512 تيرابايت ويتوفر بسعر يبدأ من 1,299 دولار فقط.

بالإضافة إلى ذلك؛ يمكنك إنفاق المبلغ المتبقى في شراء بعض الملحقات الإضافية، مثل: سماعة الأذن اللاسلكية (AirPods Max) وكابل الصوت (Lightning إلى 3.5mm)، لاستخدام سماعات الرأس اللاسلكية في حالة نفاذ شحن البطارية، ولا يزال سيتبقى لك مبلغ لشراء زوج من وسائد الأذن الإضافية.

5- شراء هاتف سامسونج القابل للطي:

إذا كنت لا تمانع في إنفاق الكثير من المال في شراء هاتف ذكي، ولكنك في الوقت نفسه تريد هاتف مبتكر ومميز، فقد يكون هاتف (Galaxy Z Fold 2) القابل للطي من سامسونج مناسب لك، فمقابل 2000 دولارٍ فقط ستحصل على هاتف ذكي رائد بحجم الجهاز اللوحي يمكنك وضعه في جيبك بسهولة.

كما يعتبر من الأسهل تبرير إنفاق مبلغ 2000 دولارٍ على هاتف قابل للطي مبتكر بدلًا من هاتف يبدو عاديًا حتى إذا كان يحتوي على ميزات رائعة، وتذكر: سيتبقى لك أيضًا مبلغ إضافي لشراء ملحقات أخرى.





