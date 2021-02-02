4 أنظمة تشغيل أخرى للهواتف الذكية قد لا تعرفها

يعتبر نظاما التشغيل (أندرويد) Android من جوجل، و(آي أوإس) iOS من آبل من أشهر أنظمة تشغيل الهواتف الذكية وأكثرها استخدامًا في الوقت الحالي، حيث يتصدر نظام أندرويد قائمة أكثر أنظمة التشغيل استخدامًا بنسبة 71.99%، بينما يأتي نظام iOS من آبل في المركز الثاني بنسبة 27.42% وفقًا لآخر إحصاء من موقع statcounter.

وبسبب هذه الشهرة ونسبة الاستخدام العالية لكليهما، نجد أن الكثير من المستهلكين قد لا يدرون أن هناك عدة أنظمة تشغيل أخرى تستحوذ على نسبة الاستخدام المتبقية والتي تبلغ 0.5%، حيث تعتبر أنظمة التشغيل هذه كلها مفتوحة المصدر وتحاول بصورة أو أخرى التنافس مع نظامي (أندرويد) و (آي أوإس).

1- نظام التشغيل LineageOS:

يختلف نظام التشغيل (LineaeOS) المفتوح المصدر بأنه لا يأتي مع أي من تطبيقات جوجل أو الخدمات المثبتة سابقًا، من ضمنها متجر جوجل بلاي، ومع ذلك يمكنك تثبيت خدمات جوجل أثناء عملية تثبيته في الهاتف، ولكن يمكنك أيضًا الالتزام بالبدائل المفتوحة المصدر المثبتة سابقًا.

بالإضافة إلى ذلك، يختلف نظام التشغيل (LineaeOS) عن إصدارات أنظمة التشغيل المفتوحة المصدر الأخرى بأن مطوروه أدخلوا ميزات أمان إليه لتمييزه عن الأنظمة الأخرى، كما يأتي بواجهة سهلة الاستخدام، ويدعم عدد كبير من الأجهزة تصل إلى 20 جهازًا لمختلف الشركات، مثل: جوجل ونوكيا وأوبو وكذلك سامسونج.

2- نظام التشغيل Ubuntu Touch:

بالمقارنة مع أنظمة تشغيل الهواتف الشائعة، فإن نظام التشغيل (Ubuntu Touch) المفتوح المصدر لديه نظام تنقل فريد تمامًا، وهذا يعود إلى أن نظام التشغيل هذا يهدف لإعطاء المستخدم تجربة مماثلة لتلك التي يقدمها إصدار نظام التشغيل (Ubuntu) أوبونتو – توزيعة لينكس الشهيرة – في أجهزة سطح المكتب.

ويتضمن نظام التشغيل بعض التطبيقات الأساسية المثبتة سابقًا ومتجر تطبيقات واسع النطاق، ويدعم أكثر من 50 هاتف ذكي لأشهر الشركات المصنعة، مثل: شاومي وجوجل وسوني و OnePlus، كما أنه السهل جدًا تثبيته في الهاتف الذكي.

3- نظام التشغيل Plasma Mobile:

يعتبر (Plasma Mobile) واجهة مستخدم مفتوحة المصدر للهواتف الذكية وليس نظام تشغيل في حد ذاته، حيث يأتي بشاشة قفل تستند إلى رقم التعريف الشخصي، ودرج تطبيقات، ومبدل مهام، وميزة إشعارات منسدلة، كما تبدو الأيقونات أنيقة والواجهة متطورة نوعًا ما.

ولكن نظرًا إلى أنه عبارة عن نظام قائم بالكامل على نواة لينكس، فمن المحتمل أنك لن تتمكن من تثبيت تطبيقات أندرويد المعروفة، وهذا يعني أنك لن تجد على الأرجح العديد من التطبيقات الشائعة لتنزيلها.

4- نظام التشغيل postmarketOS:

يهدف القائمون على تطوير نظام التشغيل (postmarketOS) – قيد التطوير حاليًا – إلى إنشاء نظام تشغيل مجاني ومفتوح المصدر يحترم الخصوصية يمكنه العمل في الهاتف الذكي لمدة عشر سنوات قادمة، بدلًا من تغيير هاتفك كل عامين أو ثلاثة للحفاظ على أمان بياناتك لعدم تلقي التحديثات الأمنية الضرورية كما يحدث مع الهواتف الذكية الموجودة الآن.

بالإضافة إلى ذلك، بينما يمكن لنظام التشغيل (postmarketOS) العمل على أكثر من 250 هاتف ذكي، إلا أن جميع الميزات الشائعة غير مدعومة في جميع الهواتف، على سبيل المثال: من بين 11 هاتفًا مدعومًا بشكل أساسي، تعمل المكالمات فقط على ستة، بينما الكاميرا تعمل على جهاز واحد فقط. ولكن لا تنسى أنه لا يزال قيد التطوير.







