مايكروسوفت لديها أحداث خاصة في الأشهر المقبلة

تخطط شركة مايكروسوفت لسلسلة من الأحداث الإخبارية خلال الأشهر المقبلة، التي من المفترض أن تركز على فئات، مثل: الألعاب والسحابة وويندوز.

وتكرس عملاقة البرمجيات وقتًا لفئات معينة في وقت تسبب فيه الوباء بإيقاف الأحداث الشخصية.

ويعقد حدث مايكروسوفت الأول في وقت لاحق من هذا الأسبوع، 4 فبراير، بعنوان إعادة تصور تجربة الموظف، مع التركيز على ما هو التالي للعمل و Microsoft 365.

ويركز الحدث على كيف يمكن للمستخدمين تمكين الأشخاص والفرق ليكونوا في أفضل حالاتهم، ويضم الحدث الرئيس التنفيذي، (ساتيا ناديلا) Satya Nadella، ونائب رئيس الشركة لقطاع Microsoft 365، (جاريد سباتارو) Jared Spataro.

وركز مسؤولو مايكروسوفت خلال جائحة فيروس كورونا على الكيفية التي يمكن أن تساعد بها الأدوات والتقنيات في تحسين الرفاهية في مكان العمل.

وتخطط الشركة لأحداث مماثلة تركز على ما هو التالي لطموحاتها السحابية، بالإضافة إلى الألعاب وويندوز والأمن في الأشهر المقبلة.

وتناقش مايكروسوفت عادةً مجموعة واسعة من منتجاتها في أحداث، مثل: Ignite أو Build، ويستمر هذا، لكن هذه الأحداث المنفصلة مصممة لتسليط الضوء على ما تعنيه تغييرات المنتج الخاصة بها للفئات بأكملها.

ومن المحتمل أن يركز حدث ويندوز على التجديد البصري الشامل لنظام التشغيل من مايكروسوفت، الذي يُطلق عليه حاليًا الاسم الرمزي Sun Valley، وجهود الشركة في نظام Windows 10x.

وتبذل مايكروسوفت جهدًا أكبر في إصلاح واجهة المستخدم لنظام التشغيل ويندوز هذا العام، مع التخطيط للتغييرات المرئية لتحسين اتساق نظام التشغيل.

وتمتلك مايكروسوفت أيضًا خططًا كبيرة للألعاب بشكل عام طوال عام 2021، خاصةً مع Xbox Game Pass و xCloud.

ومن المرجح أن يركز حدث الألعاب المخصص من مايكروسوفت على خطط الشركة لتوسيع xCloud وجهود الألعاب، في عام يشهد حدث Reimagined E3.

ويختلف هذا النهج الكامل للأحداث الإخبارية من مايكروسوفت عن السنوات السابقة، حيث تحدث خلال عام حيث يواصل الكثير من الناس العمل وحتى الدراسة عن بُعد.

وأعاد الوباء تشكيل صناعات بأكملها، ومن المرجح أن يغذي العديد من إعلانات مايكروسوفت خلال عام 2021.

وإذا كانت الأحداث ناجحة، فقد تشكل حتى كيف تخطط عملاقة البرمجيات لإعلانات الأخبار الخاصة بها للسنوات القادمة.

Watch @SatyaNadella and @Jared_Spataro discuss ways to transform the employee experience. Save the date for our digital event. #EmployeeExperience https://t.co/LV5KjcwBPF pic.twitter.com/uHHbQlFdcX

— Microsoft 365 (@Microsoft365) January 28, 2021