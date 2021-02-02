روبوت Spot يحصل على ميزة الشحن الذاتي

أصبح الكلب الآلي Spot من بوسطن ديناميكس أكثر اكتفاءً ذاتيًا، حيث أعلنت الشركة عن Spot Enterprise، وهو إصدار جديد من الروبوت يتميز بحامل شحن لتعبئة بطارياته دون أي تدخل بشري.

وأعلنت شركة الروبوتات أيضًا عن Scout، وهو نظام تحكم جديد قائم على المستعرض يوفر واجهة مبسطة لتجربة Spot عبر الإنترنت، بالإضافة إلى ذراع آلية جديدة لمساعدة الروبوت على استيعاب، ورفع، وحمل، ووضع، وسحب مجموعة متنوعة من الأشياء.

وتأتي الميزات الجديدة في أعقاب إعلان بوسطن ديناميكس في شهر يونيو الماضي أنها توفر روبوت Spot Explorer لأي شركة يمكنها تحمل سعره البالغ 74500 دولار.

وتقول الشركة: إن هناك حاليًا أكثر من 400 روبوت Spot في العالم، ونجح الروبوت في القيام بمهام خطرة في مجموعة متنوعة من البيئات القاسية، مثل: المحطات النووية وحقول النفط البحرية ومواقع البناء والمناجم.

واستفاد العملاء من التنقل والاستقلالية والتحكم والتخصيص في Spot لتحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز سلامة العمال وجمع البيانات الهامة.

وتم تصميم منتجات Spot الجديدة لتمكين العملاء من التشغيل الكامل لجمع البيانات المستقلة والمستمرة في مواقع العمل البعيدة أو الخطرة من أي حجم، من أي مكان يمكنهم فيه الوصول إلى شبكتهم.

ويمتلك العملاء في الكثير من الصناعات مواقعًا بها معدات مهمة لا تحتوي على موظفين إلى حد كبير، وقد يستغرق الأمر ساعات لإرسال شخص ما للتحقق من شيء بسيط نسبيًا.

ويحتاج هؤلاء العملاء إلى وضع الروبوت بشكل دائم هناك، وبهذه الطريقة، يمكن للشخص المرتبط بمتابعة جرس الإنذار أو إجراء فحص روتيني الاتصال بالروبوت.

ويعد برنامج Scout المستند إلى الويب من بوسطن ديناميكس جزءًا من محاولتها لتبسيط التحكم عن بعد، وبعد دمج الذراع الروبوتية مع Scout، يجب أن يكون الروبوت قادرًا على القيام بأشياء، مثل: تشغيل الصمامات أو سحب الرافعات أو تدوير المقابض.

ويعمل Scout مع Spot Explorer الحالي للشركة، بالإضافة إلى روبوتات Spot Enterprise الجديدة.

وبالرغم من أن الروبوت الجديد يتميز أيضًا بترقيات أخرى، مثل وحدة المعالجة المركزية الأكثر قوة المصممة لتشغيل خوارزميات استقلالية أكثر تقدمًا في المستقبل، فإن قدرات الشحن الذاتي هي الميزة الجديدة الرئيسية.

وبينما يبلغ عمر البطارية الحالي لروبوت Spot Explorer نحو 90 دقيقة، يمكن لروبوت Spot Enterprise الجديد العيش في موقع بعيد مع محطة شحن إلى أجل غير مسمى.

وعندما يتم دمجه مع Scout، فإن الأمل هو أن تتمكن الشركات من استخدام Spot كبديل لإرسال الأفراد إلى المواقع البعيدة.

وبعد أن يقترب الروبوت بدرجة كافية من محطة الشحن، يكون Spot قادرًا على وضع نفسه بطريقة تجعله يتلامس مع موصلات الشحن الموجودة عبر الحامل.

ويشتمل الحامل أيضًا على اتصال إنترنت سلكي، مما يجعل تحميل بيانات المستشعر التي يجمعها Spot أثناء رحلاته أسرع وأكثر موثوقية.

ويعتمد النظام على خادم بوسطن ديناميكس المثبت على الشبكة المحلية نفسها مثل الروبوت لمعالجة وضغط البيانات قبل إرسالها عبر الإنترنت.





