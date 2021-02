Nintendo Switch حققت أفضل ربع لها حتى الآن

باعت شركة نينتندو 11.57 مليون منصة Nintendo Switch في الربع الأخير، مما رفع مبيعاتها الكاملة منذ إطلاقها في عام 2017 إلى 79.87 مليون.

وتمثل هذه الأرقام زيادة بنسبة 7 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي، كما أنها تمثل أفضل ربع سنوي لمنصة Nintendo Switch حتى الآن.

وتقترب المنصة من عيد ميلادها الرابع، وتعني الوحدات الإضافية أن Nintendo Switch قد تجاوزت الآن عائلة Nintendo 3DS و 2DS، التي تبلغ حاليًا 75.94 مليون وحدة.

وفي حال تمكنت المنصة في الربع الربيعي من بيع ما لا يقل عن 2.5 مليون وحدة، فسوف تجتاز Game Boy Advance، التي لديها 81.51 مليون منصة مباعة.

ولا يوجد بعد ذلك أمام Nintendo Switch سوى ثلاث أجهزة من أجهزة نينتندو للتغلب عليها: عائلة Wii و Game Boy و DS.

ولا تعتبر شعبية المنصة مفاجئة، إذ ما زلنا في منتصف الجائحة، ويبحث الجميع عن طرق للترفيه عن أنفسهم، وإذا كنت محاصرًا في المنزل، فمن المفيد أن يكون لديك منصة مزودة بشاشتها الخاصة.

ومع ذلك، فإن الربع القياسي مثير للإعجاب، حيث لم يكن لدى الشركة العديد من إصدارات الألعاب الكبرى للمنصة في الربع الأخير، بغض النظر عن Hyrule Warriors: Age of Calamity.

وكان هناك Mario Kart Live: Home Circuit و Pikmin 3 Deluxe، لكنها باعت 1.08 مليون و 1.94 مليون نسخة فقط على التوالي.

كما كان لدى نينتندو عدد قليل من الألعاب الأخرى، مثل: Super Mario Bros 35 و Fire Emblem: Shadow Dragon & the Blade of Light، وهي نسخة جديدة من لعبة NES التكتيكية الكلاسيكية.

وبخلاف ذلك، كانت نينتندو تعتمد على ألعاب الجهات الخارجية، مثل: Immortals Fenyx Rising و Control و John Wick Hex و No More Heroes لملء جدول إصدارها.

وتمتلك نينتندو مجموعة من الألعاب القديمة التي لا تزال تبيع بشكل جيد للغاية، حيث يبلغ حجم مبيعات Mario Kart Deluxe الآن 33.41 مليون.

كما أن لعبة Animal Crossing: New Horizons التي صدرت قبل أقل من عام باعت 5.14 مليون وحدة، مما رفع مبيعاتها مدى الحياة إلى 31.18 مليون وحدة.

واحتلت Super Smash Bros Ultimate المركز الثالث بمبيعات بلغت 22.85 مليون، تليها The Legend of Zelda: Breath of the Wild بمبيعات بلغت 21.45 مليون و Pokémon Sword and Shield بمبيعات بلغت 20.35 مليون.

ورفعت نينتندو توقعاتها للسنة المالية المنتهية في 31 مارس إلى 26.5 مليون منصة، كما عززت صافي أرباحها المقدرة بنسبة 33 في المئة إلى 400 مليار ين، أو نحو 3.82 مليارات دولار.