هيونداي تصارع مخاطر سيارة آبل الكهربائية

ينقسم المديرون التنفيذيون في مجموعة هيونداي حول الشراكة المحتملة مع شركة آبل، وما إذا كانت فكرة حكيمة أم لا.

وأثار البعض مخاوف بشأن أن تصبح الشركة العملاقة مجرد شركة تصنيع تعاقدية مع شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة، مما يلقي بظلاله على آفاق الصفقة.

وقالت هيونداي في وقت سابق من الشهر الماضي: إنها تجري محادثات أولية مع آبل لكنها لم تذكر تفاصيل، وقالت وسائل الإعلام المحلية: إن الشركات تناقش تعاونًا بشأن سيارة كهربائية وبطارية.

ولم تقر آبل أبدًا بإجراء محادثات مع شركة صناعة السيارات حول بناء المركبات، ولم يكن من الواضح ما إذا كانت أي من هذه المحادثات لا تزال نشطة.

وتصر الشركة المصنعة لهاتف آيفون عادةً على السرية التامة من شركائها المحتملين والموردين حول الخطط المستقبلية أو المنتجات التي لم يتم طرحها.

وقال مسؤول تنفيذي في شركة هيونداي على علم بالمناقشات الداخلية بشأن الشراكة مع شركة آبل: نحن نتألم بشأن كيفية القيام بذلك، سواء كان ذلك جيدًا أم لا

وأضاف: نحن لسنا شركة تصنع السيارات للآخرين، وليس الأمر وكأن العمل مع آبل يؤدي دائمًا إلى نتائج رائعة.

ولا يُعرف سوى القليل من التفاصيل عن المحادثات بين الشركتين، لكن الخيارات التي تم بحثها تشمل هيونداي أو كيا كشركة مصنعة للسيارات التي صممتها آبل وتباع تحت علامتها التجارية القوية المنتشرة في كل مكان.

وتشتهر هيونداي تقليديًا بإحجامها عن العمل مع الغرباء، حيث تصنع المحركات، وناقلات الحركة، وحتى الفولاذ الخاص بها داخل الشركة في إطار سلسلة التوريد المتكاملة رأسياً باعتبارها ثاني أكبر تكتل في كوريا الجنوبية.

وبالرغم من ارتفاع الأسهم في كيا وهيونداي بسبب المحادثات، إلا أن هناك معارضة كبيرة لأن تصبح شركة مصنعة لعقود آبل، مما قد يعيق أي صفقة مع العملاق الأمريكي.

وبدأت آبل وهيونداي المحادثات حول شراكة السيارات للمرة الأولى في عام 2018، عندما كان (ألكسندر هيتزنجر) Alexander Hitzinger، الذي أصبح الآن مديرًا تنفيذيًا في شركة فولكس فاغن، يرأس جهود آبل في مجال السيارات، المعروفة باسم Project Titan.

وأعاق التقدم إحجام صانع السيارات الكوري الجنوبي عن العمل مع الغرباء، إذ من الصعب جدًا بالنسبة لشركة هيونداي الانفتاح.

ومن المرجح أن تضطر الشركة الكورية الجنوبية إلى استبدال بعض المديرين التنفيذيين لتجنب الصدام الثقافي في ظل أي شراكة مع آبل.

وتفضل آبل الحصول على المكونات الرئيسية لتصميمها الخاص – الإطارات والهياكل والأجزاء الأخرى – من مجموعة متنوعة من الأماكن والاعتماد على هيونداي أو كيا للتجميع النهائي، وتريد آبل أن يكون هذا في الولايات المتحدة.

وتشعر المجموعة بالقلق من أن تصبح علامة هيونداي التجارية مجرد مصنع تعاقدي لشركة آبل، الأمر الذي لن يساعد هيونداي في جهودها لبناء صورة أكثر تميزًا مع علامتها التجارية جينيسيس.

وتتحرك كيا أيضًا بشكل أسرع من حيث السيارات الكهربائية، ولديها قدرة إنتاجية متاحة في مصنعها في جورجيا في الولايات المتحدة.

وهناك مجالات واسعة يمكن أن تستفيد منها الشركتان، بما في ذلك الوصول إلى منصة هيونداي للسيارات الكهربائية ومورديها، مثل صانعي البطاريات، بالإضافة إلى الوصول إلى مجموعة السيارة المستقلة من آبل والبرامج.





